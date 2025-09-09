ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd
Rising food cost and grocery prices surging costs of supermarket groceries as an inflation financial crisis concept coming out of a paper bag shaped hit by a a finance graph arrow with 3D render elements.
Nyitókép: wildpixel/Getty Images

Madár István: az igazi árfolyamatok 6 százalékhoz közeli inflációs képet mutatnának az árstopok nélkül

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Idén augusztusban itthon 4,3 százalék volt a fogyasztói árindex, vagyis a júliusival megegyező mértékű volt az infláció. A mutatót az árrésstopok és az egyéb kormányzati beavatkozások tartották ezen a szinten – mondta az InfoRádióban a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

„Teljesen a várakozásokkal egybeesett ez az adat, hiszen az elemzők túlnyomó része is 4,3 százalékos inflációt valószínűsített augusztusra. Vagyis mindenki azt várta, hogy egyáltalán nem fog változni az inflációs mutató júliusról augusztusra, és ez így is történt” – mondta Madár István.

A Portfolio elemzője kitért arra is, hogy azért stagnált az infláció, mert augusztusban hagyományosan leesik a zöldségek, gyümölcsök ára, és ez ellensúlyozni tudja más élelmiszerek, például húsfélék drágulását. Általában ennek köszönhető, hogy nyaranta nem nagyon emelkedik az élelmiszerek átlagos árszintje. Ennek megfelelően a júliussal megegyező inflációs adatokat regisztrált a KSH is augusztusban.

Éves viszonylatban még mindig 5,9 százalékos a drágulás az élelmiszereknél, és szerinte ezt is csak árstoppal sikerül fenntartani. „Az élelmiszerek körében még mindig egy jelentős árnyomás figyelhető meg, csak ezt a hagyományos szezonális minták augusztusban el tudták nyomni, ezért nem láttunk további drágulást a múlt hónapban” – tette hozzá a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

Azt sem titkolta el Madár István, hogy az árstopokkal mesterségesen lenyomott infláció kockázatot jelent a gazdaság számára, és ezzel tisztában van a Magyar Nemzeti Bank is. Hivatalosan fél éve 4 és 5 százalék közötti tartományban van az inflációs mutató, ami még mindig kívül van 3 százalék plusz mínusz 1 százalékos jegybanki célsávon. De még ezt a magas szintet is csak az árrésstoppal és egyéb beavatkozásokkal lehet fenntartani – magyarázta a Portfolio vezető elemzője, és felidézte, hogy a kormány aktívan „belenyúl” a szolgáltató szektorban a biztosítók, a bankok, illetve a telekommunikációs cégek árképzésébe, és „kikényszerített bizonyos önmérsékletet az árazásokban”.

„Valójában

az igazi árfolyamatok egy 6 százalékhoz közeli inflációs képet mutatnának

még mindig, ha nem lenne ez az előbb emlegetett néhány egyedi tétel, amelyek nem piaci alapon befolyásolják az inflációs mutatót" – mondta Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője az InfoRádióban.

KSH: augusztusban 4,3 százalékos volt az áremelkedés

Szakértő: 15 százalékos béremelést várnak el a dolgozók, de más a realitás

Több tízezer forintot hozhat a nyugdíjasoknak a november – itt vannak a számítások

