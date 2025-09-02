Hatalmas mennyiségű mézet foglalt le a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságokat tapasztaltak egy budapesti raktárban. Az ellenőrzés eredményeként mintegy 55 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van.

Az Nébih honlapján közzétett tájékoztatás szerint a jogsértő az 1147 Budapest, Fűrész utca 115 címen lévő OCM Systems Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. A budapesti raktár ellenőrzésekor nagyszámú, raklapokon tárolt, lezárt fémhordót találtak:

összesen 198 darab, egyenként bruttó 300 kilogramm tömegű tartályt.

A raktárban a fémhordókon kívül egyéb, nem élelmiszer jellegű termékeket (gombok, USB elosztók, izzók) is tároltak.

A vállalkozó elmondása szerint a tárolókban méz volt, egy véletlenszerűen kiválasztott fémhordót felnyitva abban valóban méznek tűnő, kissé kikristályosodott anyag volt található. A hordókon azonban gyártói címke nem, csak néhány számkód szerepelt. Az ügyfél által bemutatott dokumentumok nem tartalmaztak olyan adatot, amely a tartályokon lévő jelölésekkel megfeleltethető lenne, így a jogszabályban előírt nyomonkövethetőséget nem tudta igazolni, ezért a teljes készlet ismeretlen eredetű élelmiszernek minősül írták a közleményben.