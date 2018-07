Rossz hír az e-autósoknak: vége lehet az ingyenes töltésnek

Már így is túl hosszú ideig volt ingyenes az elektromos autók töltésére használható állomások hálózata az országban – közölte az InfoRádióban a Magyar Elektromobilitás Szövetség elnöke. Ungár János szerint az elektromos autóval közlekedők sem érdekeltek az ingyenes töltőhasználatban, hiszen így a töltőpontok üzemeltetése nem kifizetődő. Hamarosan kivezethetik ezt az ingyenes használatot – tette hozzá. „Egy-két éven belül ennek meg kell történnie” – jegyezte meg.

A szövetség elnöke szerint rövidesen az elektromos autók hatótávjánál is fontosabb lesz, hogy hatékonyan, gyorsan fel lehessen tölteni az akkumulátorokat. De ma még a hatótávolságon is van mit javítani – derült ki a Portfolio elemzője, Szandányi Levente elmondásából. Kiemelte: a mai járművek 90-270 kilométeres hatótávolságot tudnak biztosítani, az itthon is egyre népszerűbb Teslával akár 400 kilométert is meg lehet tenni.

A jövő fejlesztéseivel azonban ennél is merészebb terveket kívánnak megvalósítani

– folytatta a szakértő. A következő lélektani szint az 500 kilométer, 2022-23-ban pedig nagyobb technológiai ugrás várható az akkumulátorgyártásban, melynek köszönhetően már 800-1200 kilométer megtételére is képes lehet egy elektromos autó.

Nem mellékes, hogy Németországban idén már 200 ezer e-autó rója az utakat, ez csaknem 80 százalékos bővülés 2017 végéhez mérten. A növekedés pedig annak ellenére gyorsult, hogy még mindig nincs elég megnyerő és gazdasági szempotból is vonzó modell a piacon – állapította meg egy vezetési tanácsadó cég friss kimutatása.

Nyitókép: Mohai Balázs