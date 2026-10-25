Vasárnap este újabb front érkezik, mondjuk, hogy hol fog esni ismét

Egy hullámzó hidegfront vonult át a Kárpát-medencén, ezért volt több helyen csapadék, de már mindez a múlté. Vasárnap este érkezik a következő hullám, egy következő hidegfront, akkor esik legközelebb.

Vasárnap hajnalban 1-7 fokról indul felfelé a hőmérő higanyszála, a nappali órákban a maradék felhőzet is elvonul, ugyanakkor nyugat felől már kezdődik az új fátyolosodás az égen, amin azonban még átsüt a nap délutánig.

A csúcshőmérséklet árnyékban 12-17 fok lesz, keleten lesz melegebb.

Hétfő reggel tehát már ismét nagy területen fog esni, de nagyon sok csapadék nem lesz – legfeljebb Észak-Keleten, és aznap még el is vonul a hidegfront.

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