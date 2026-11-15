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Nyitókép: MTI/EPA/Allison Dinner

Rózsa Miklós kamaraműveit állítja középpontba a Hungaroton albuma

Infostart / MTI

Rózsa Miklós háromszoros Oscar-díjas komponista előtt tiszteleg a Hungaroton pénteken megjelent albuma, amely a szerző kamaraműveit állítja középpontba.

Rózsa Miklós olyan kultikus filmek zeneszerzője, mint többek között a Julius Caesar, a Quo Vadis, A bagdadi tolvaj és A dzsungel könyve. Az Oscar-díjat a Ben Hur, az Elbűvölve és a Kettős élet című filmek zenéjéért vehette át.

Rózsa Miklóst elsősorban filmzenéiről ismerik az emberek, klasszikus zenei életműve méltánytalanul kevésbé ismert – mondta el Fejes Krisztina zongoraművész az MTI-nek, hozzátéve: ezért is indították el ennek a rendkívüli hagyatéknak a feldolgozását, újrafelfedezését, egyfajta újrapozicionálását.

A hiánypótló életmű bemutatására törekednek a Hungarotonnal, így lemezsorozat formájában ismertetik meg a nagyközönséggel Rózsa Miklós klasszikus zenei életművét.

Ennek előzménye, hogy Fejes Krisztina tavalyi, Rózsa Miklós zongoraműveinek szentelt szólózongora albuma rendkívül elismerő nemzetközi szakmai visszhangot kapott, a Crescendo Magazine a 2025-ös év kiemelkedő felvételei közé sorolta.

Ezzel nyert megerősítést, hogy a nemzetközi zenei élet is nyitott Rózsa klasszikus műveire, így megszületett a folytatás gondolata – tette hozzá.

A pénteken megjelent lemezre szándékosan a két legelső opust vették fel, így a Zongorás kvintett (Piano Quintet, Op. 2) és a Vonóstrió (Op. 1) hallható. A felvétel zenei anyagát Pusker Júlia és Stathatosz Sebestyén hegedűművészek, Szűcs Máté brácsaművész, Onczay Zoltán csellóművész és Fejes Krisztina zongoraművész keltik életre.

Rózsa kamarazenei repertoárja elképesztően széles - mutatott rá a zongoraművész, hozzáfűzve: bár koncerttermekben a mai napig ritkán csendülnek fel ezek a darabok, tudomása szerint

Németországban és Amerikában sűrűbben játsszák Rózsa Miklós kamarazenei műveit.

A szerző huszonévesen, lipcsei tanulmányai alatt komponálta meg a lemezen is megszólaló darabokat, amelyek akkora sikert arattak, hogy a patinás Breitkopf & Härtel zeneműkiadó azonnal meg is jelentette – mondta.

Az amerikai Rózsa Society-vel, valamint a zeneszerző leányával, Juliet Rózsával is szakmai kapcsolatot ápoló Fejes Krisztina a Hungaroton lemezkiadóval közösen egy hosszú távú, koncepcionális életmű-feldolgozásban gondolkodik. A teljes zongora, kamarazenei, szóló és versenyművek, valamint szimfonikus és kórusművek rögzítésével nemcsak dokumentálni szeretnék ezt a zenét, hanem újra beemelni a koncertrepertoárba. Véleménye szerint 15 és 20 lemez között lévő sorozatról lehet beszélni.

A magyar származású, Nagylóchoz is kötődő Rózsa Miklóst úgy jellemezte: már legelső műveinél is érezhető, hogy mekkora drámai ereje és egyéni hangja van, s ez később a teljes egész életművét meghatározza.

Hozzátette azt is, hogy

Rózsa Miklós elsősorban klasszikus zeneszerzőnek tartotta magát, egyetemen oktatott zeneszerzést, előadásokat tartott, valamint Bartók Bélának is segítséget nyújtott betegsége utolsó éveiben New Yorkban.

A neve elsősorban Németországhoz, Párizshoz, Londonhoz és Los Angeleshez köthető.

A jövőre vonatkozóan Fejes Krisztina elmondta, hogy a lemezfelvételeket a tervek szerint kamarazenei duókkal, majd a versenyművekkel folytatják. A 2027-es évben Rózsa Miklós születésének 120. évfordulója alkalmából több programmal készülnek, közte jubileumi koncerttel, amelyen az addig lemezre vett művekből mutatnak be reprezentatív keresztmetszetet.

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Kezdőlap    Kultúra    Rózsa Miklós kamaraműveit állítja középpontba a Hungaroton albuma

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