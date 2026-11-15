Embereket menekítettek a tűzoltók Miskolcon, lángolt egy lakás

„Egy négyemeletes társasház harmadik emeleti lakása teljes terjedelmében égett” – nyilatkozta a boon.hu-nak Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
„A tűzoltás idejére 22 lakó hagyta el az épületet. Két embert füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak” – tájékoztatotta a lapot Dojcsák Dávid.
A helyszínre Miskolcról három gépjárműfecskendővel és egy magasból mentő létraszerrel vonultak a tűzoltók. A kiégett lakás lakhatatlanná vált, a társasház többi lakója azonban kora reggel visszatérhetett otthonába.