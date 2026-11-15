Embereket menekítettek a tűzoltók Miskolcon, lángolt egy lakás

A közélet egyik leghangosabb botránya robbant ki azután, hogy több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklós, a Fidesz-KDNP egykori minisztere ellen folyó büntetőügyben. A különböző devizákban felhalmozott, hatalmas összegekre elásva, valamint rejtett széfekben bukkantak rá a hatóságok. Szombat délután a KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence arra kérte Sesztákot, hogy mondjon le mandátumáról, a Fidesz is a volt minisztere távozását követeli. az ügy további részleteit ebben a cikkünkben dolgozzuk fel a nap folyemán. Kármán András pénzügyminiszter közölte: a 2027-es költségvetést a héten tárgyalja az Országgyűlés. Tegnap megjelent a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényhez kapcsolódó miniszteri rendelet. A részletekből kiderült: 2026. december 12-e nem lesz munkanap. Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányról lépéseiről szóló legfrissebb hírekkel.