ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
330.63
bux:
146155.68
2026. november 15. vasárnap Albert, Lipót
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
illusztráció
Nyitókép: pexels.com

Embereket menekítettek a tűzoltók Miskolcon, lángolt egy lakás

Infostart

Vasárnap hajnalban több tűzoltóegységet riasztottak egy miskolci társasházhoz. A lakástűz miatt több mint húsz embernek kellett elhagynia az otthonát.

„Egy négyemeletes társasház harmadik emeleti lakása teljes terjedelmében égett” – nyilatkozta a boon.hu-nak Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

„A tűzoltás idejére 22 lakó hagyta el az épületet. Két embert füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak” – tájékoztatotta a lapot Dojcsák Dávid.

A helyszínre Miskolcról három gépjárműfecskendővel és egy magasból mentő létraszerrel vonultak a tűzoltók. A kiégett lakás lakhatatlanná vált, a társasház többi lakója azonban kora reggel visszatérhetett otthonába.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Embereket menekítettek a tűzoltók Miskolcon, lángolt egy lakás

tűz

miskolc

társasház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fordult a kocka: hazatért a világhírű magyar találmány

Fordult a kocka: hazatért a világhírű magyar találmány

Több évtized után ismét Magyarországon gyártják a világ egyik legismertebb logikai játékát, a Rubik-kockát. A termelés a Jász-Plasztik Kft. jászberényi üzemében indult el, amely a kanadai Spin Master hivatalos gyártópartnereként állítja elő a magyar találmányt. Az üzem átadásán Rubik Ernő is jelen volt. A beruházásról exkluzív interjúban beszélt Steven Radewych, a Spin Master globális ellátásért felelős vezető alelnöke, valamint Kasza János, a Jász-Plasztik Kft. egyik tulajdonosa és projektigazgatója az InfoRádióban.
VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: készpénzmilliárdok az erdőben, mi lesz a Seszták-ügy következő fejleménye?

Tisza-kormány: készpénzmilliárdok az erdőben, mi lesz a Seszták-ügy következő fejleménye?

A közélet egyik leghangosabb botránya robbant ki azután, hogy több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklós, a Fidesz-KDNP egykori minisztere ellen folyó büntetőügyben. A különböző devizákban felhalmozott, hatalmas összegekre elásva, valamint rejtett széfekben bukkantak rá a hatóságok. Szombat délután a KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence arra kérte Sesztákot, hogy mondjon le mandátumáról, a Fidesz is a volt minisztere távozását követeli.  az ügy további részleteit ebben a cikkünkben dolgozzuk fel a nap folyemán. Kármán András pénzügyminiszter közölte: a 2027-es költségvetést a héten tárgyalja az Országgyűlés. Tegnap megjelent a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényhez kapcsolódó miniszteri rendelet. A részletekből kiderült: 2026. december 12-e nem lesz munkanap.  Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányról lépéseiről szóló legfrissebb hírekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap életbe lépett a magántulajdonú drónok birtoklására és tárolására vonatkozó tilalom: a szabályszegőkre pénzbírság és a drón elkobzása várhat Pekingben

Vasárnap életbe lépett a magántulajdonú drónok birtoklására és tárolására vonatkozó tilalom: a szabályszegőkre pénzbírság és a drón elkobzása várhat Pekingben

A tulajdonosok vasárnapig értékesíthették drónjaikat kijelölt átvételi pontokon vagy online, illetve elszállíthatták őket a fővárosból.

BBC
Business Sport Travel Science
Ex-Met Police inspector lied about wife's death in Barbados

Ex-Met Police inspector lied about wife's death in Barbados

Warren Arter faced claims of sexually exploiting crime victims - his wife was found in a blood-stained room.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 15. 13:46
Szabó József: az új fásítási és zöldítési program egyfajta ökológiai fordulatot jelez
2026. november 15. 12:16
Navracsics Tibor is megszólalt a Seszták MIklóssal kapcsolatba hozott 6,5 milliárd forintról
×
×