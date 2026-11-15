Négy településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Borsodbótán az egykori településvezető augusztusi halála miatt tartanak időközi polgármester-választást: Gulyás János 40 évig volt a Bükk-vidéken fekvő község vezetője. A polgármesteri székért három független jelölt indul: Horváth Lajos, Tuza Csaba és Sike Sándor Dénes. A Borsodbótán élő valamivel több mint 600 választópolgár egy szavazókörben adhatja le voksát.

A Baranya megyei Gyöngyösmelléken azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a falut 2026 februárja óta vezető Schán József (független) július 31-én lemondott polgármesteri tisztségéről. A Szigetvártól délnyugatra fekvő kistelepülésen a polgármesteri címért két független jelölt – Brigovácz Vivien és Pörös Béla – indul. A választói névjegyzékben közel 230-an szerepelnek.

A Hajdú-Bihar megyei Álmosdon polgármestert és önkormányzati képviselő-testületet is választanak, mivel a testület augusztus 28-án kimondta feloszlását. A polgármesteri posztért négy független jelölt indul: az eddigi polgármester Baranya Zsolt János mellett Pósa Szabolcs, Kárpáti Ferenc és Antal Anita. A hat képviselői helyre 21 független jelölt pályázik. A választói névjegyzékben közel 1400-an helybéli szerepel.

A szintén Hajdú-Bihar megyei Bagamér lakói szintén a képviselő-testület feloszlása miatt választanak polgármestert és képviselőket, itt a képviselő-testület július 30-án mondta ki a feloszlását. A polgármesteri tisztségért két független jelölt indul: Oláh Gyuláné és a nagyközséget 2019 óta vezető Erdős Tibor. A hat képviselői helyre 19 független jelölt pályázik. A választói névjegyzékben csaknem 1900-an szerepelnek.

A szavazás reggel hatkor kezdődött és 19 óráig tart.

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