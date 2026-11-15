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Nyitókép: Pexels.com

Autóval törtek be egy ékszerüzletbe, kutyákkal, drónokkal, helikopterekkel keresnek egy gyanúsítottat

Infostart / MTI

Ismeretlen elkövetők autóval törtek be egy bayreuthi ékszerüzletbe vasárnap hajnalban, több értéktárgyat zsákmányoltak, majd elmenekültek. Két férfit őrizetbe vettek, egy harmadik gyanúsított után továbbra is nagy erőkkel folyik a kutatás.

A bajor rendőrség tájékoztatása szerint három elkövető hajtott járművel az üzletbe a kora reggeli órákban. Az értéktárgyak megszerzése után egy másik autóval menekültek el a helyszínről.

A rendőrök az A9-es autópályán, déli irányban észlelték a menekülő járművet, és üldözőbe vették. A gyanúsítottak a Bayreuth járásban található Weidensees lehajtónál hagyták el az autópályát, majd egy erdős terület közelében hátrahagyták járművüket, és gyalog menekültek tovább.

A hatóságok járőrautókkal, szolgálati kutyákkal, drónokkal és helikopterrel indítottak hajtóvadászatot. A rendőrség közlése szerint két férfit elfogtak, jelenleg vizsgálják, hogy kapcsolatba hozhatók-e a bűncselekménnyel.

A rendőrség közleményben arra figyelmeztette a környéken közlekedőket, hogy ne vegyenek fel stopposokat, és a gyanús személyekről haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

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