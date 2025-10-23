ARÉNA - PODCASTOK
Egy autószerelő egy autó motorján dolgozik.
Nyitókép: Pexels

Szakértő: az őszi szüneti utazás autós vészhelyzeteire is érdemes felkészülni

Infostart

Egy friss kutatás szerint a magyarok több mint fele legalább negyedévente megy száz kilométernél hosszabb utazásra, az őszi szünet pedig kiemelt időszak. Azonban a megnövekedett forgalom és az időjárás-változás miatt gyakoribbak lehetnek a balesetek és egyéb vészhelyzetek. Egy váratlan meghibásodás nemcsak a kikapcsolódást hiúsíthatja meg, hanem anyagi terhet is jelenthet, ám alig több, mint az autósok negyede rendelkezik gépjárműasszisztencia-szolgáltatással.

A KSH szerint is egyre gyakoribb az utazási kedv ebben az időszakban: az elmúlt év októberében a belföldi vendégek száma 8,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,2 százalékkal magasabb volt 2023 októberéhez képest – írja sajtóközleményében az Europ Assistance.

A cég magyar utazási és biztosítási szokásokat vizsgáló kutatása is rámutat, hogy a 18-69 éves lakosság fele szokott legalább negyedévente Magyarországon belül elutazni, 66 százalékuk pedig félévente indul útnak az ország határain belül. A lakosság további negyede (28 százalék) legalább évente utazik belföldön, míg hetede (14 százalék) ennél ritkábban, kevesebb mint tizede (8 százalék) pedig soha.

Az utazások többségét autóval teszik meg, a magyarok több mint fele (57 százalék) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi útra autójával, minden harmadik személy pedig havonta legalább egyszer. A lakosság másik harmada évente 1-3 alkalommal autózik országhatáron belül, és csak minden ötödik autósra igaz, hogy sosem vagy két évnél is ritkábban utazik ilyen távon.

Az őszi tanítási szünet ideje alatt még többen ülnek autóba; az ilyenkor jellemző megnövekedett forgalom, az időjárásból adódó esetleges veszélyek, látási viszonyok miatt könnyen megtörténhet a baj egy rövidebb, belföldi út során is.

Az utazások megkezdése előtt ezért elengedhetetlen az autó alapos műszaki átvizsgálása. A hidegebb, őszi napok beköszöntével meghibásodhat az akkumulátor, ami akár indítási problémákat is okozhat. Emellett gyakori nehézség a világítás vagy az elektromos jelzőrendszerek hibája és az autózár okozta gondok. Érdemes átnézni a gumiabroncsokat, hiszen a túl alacsony nyomás, a sérült oldalfal vagy szelephiba defektet és kerékcserét eredményezhet. A nyári gumikat is le kell cserélni 7 Celsius-fok alatti átlaghőmérsékletnél, hidegebb időben már nem biztosítanak megfelelő tapadást és balesetveszélyesek lehetnek. Fontos, hogy az utazásnál a pótkerék, láthatósági mellény, lámpák, töltők, pót biztosítékok is kéznél legyenek.

A baj az idősebb autóknál gyakrabban előfordulhat, és ez különösen érinti a magyar autósokat, az Europ Assistance kutatása szerint ugyanis a hazai autók közel fele (49 százalék) legalább 16 éves, a 6-15 éves gépjárművek aránya pedig 34 százalék.

