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Nyitókép: Pexels.com

Fél liter benzinnel indult bosszút állni a párján a nő, három autó bánta – videó

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A Debreceni Járási Ügyészség rongálási cselekmények miatt emelt vádat azok ellen a terheltek ellen, akik – a vád szerint – egy debreceni parkolóban felgyújtották a sértett autóját.

A vádirat szerint a felnőttkorú vádlott és a sértett a bűncselekmény elkövetésekor párkapcsolatban álltak, de összevesztek, ezért a nő elhatározta, hogy bosszút áll a férfin. 2024. november 16-án az esti órákban a sértett a lakóhelyéről Debrecenbe ment autóval szórakozni, ezt megtudva a barátnője is oda utazott, ahol az esti órákban összetalálkozott a fiatalkorú vádlott-társával.

A felnőttkorú vádlott elmondta fiatalkorú társának, hogy mire készül, majd ezt követően együtt taxival elmentek egy benzinkúthoz, ahol egy fél liter benzint vásároltak. Ezt követően megkeresték a sértett gépjárművét. 2024. november 17-én hajnalban a sértett barátnője a benzint rálocsolta az autó tetejére, majd azt öngyújtóval meggyújtotta. Ez idő alatt fiatalkorú vádlott-társa a jármű közelében sétálgatott és figyelte, hogy nem közeledik-e valaki.

A lángra kapott autóról a tűz átterjedt a mellette álló két gépkocsira, így azok is megsérültek, az egyikben közel 80 000 forint, a másikban 460 000 forint, míg a sértett autójában 1 270 000 forint kár keletkezett. A vádlottak cselekménye kapcsán azonban közveszély nem állt fenn.

(A térfigyelő kamerafelvételen a felnőttkorú vádlott barátjának gépjárműve látható, amelynek a tetejét a nő lángra lobbantja, miközben fiatalkorú társa a közelben figyel.)

A nyomozás során a felnőttkorú vádlott a legkisebb összegű, közel 80 000 forint kárt megtérítette az egyik sértettnek.

A Debreceni Járási Ügyészség a felnőttkorú vádlott, mint tettes és a fiatalkorú vádlott, mint bűnsegéd ellen nagyobb kárt okozó rongálás bűntette és két rendbeli kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A járási ügyészség a büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratában indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a felnőttkorú vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést, míg a fiatalkorú vádlottal szemben közérdekű munka büntetést szabjon ki, továbbá az egyik sértett által a nyomozás során előterjesztett polgári jogi igény érvényesítését utasítsa egyéb törvényes útra.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Fél liter benzinnel indult bosszút állni a párján a nő, három autó bánta – videó

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