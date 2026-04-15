2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Poison bottle with a skull.
Nyitókép: JosefePhotography/Getty Images

Anya-lánya páros akarta megmérgezni a fiatalabbik nő férjét

A férj gyanított valamit, ezért hangrögzítőket helyezett el a lakásban, hogy megtudja, mire készül felesége és anyósa. Ennek köszönheti az életét.

A Baranya Vármegyei Főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat két nő ellen, akik megpróbálták megmérgezni egyikük férjét – írja közleményében az ügyészség.

A vádirati tényállás szerint az anya és a lánya együtt éltek a fiatalabb nő férjével, de a házasság felbontása iránt a bíróságon már per volt folyamatban. A két nő rendszeresen olyan tartalmú kijelentéseket tett a férfi felé, mely alapján ő arra a következtetésre jutott, hogy meg akarják ölni. A férfi ezért 2025 tavaszán hangrögzítő berendezéseket rejtett el a lakás különböző helyiségeiben, mellyel rögzítette felesége és anyósa beszélgetéseit.

A vádlottak 2025 júniusában megállapodtak abban, hogy ricinolaj felhasználásával kioltják a férfi életét, ezért az anyós Pécsett különböző szaküzletekben ricinus magokat vásárolt.

A férj szokása az volt, hogy este lefőzte a másnap reggeli kávéját, majd azt a konyhában hagyta. A két nő a magvakat összetörte, felhigította, majd a kávéba öntötte.

A sértett a két nő beszélgetését folyamatosan visszahallgatta, így tudomást szerzett azok szándékáról, ezért a kávékat nem itta meg, hanem műanyag üvegbe átöntötte, majd 2025. július elején a hangfelvételekkel együtt feljelentést tett a rendőrségen.

Az ügyészség a nőket előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének a kísérletével vádolja, mely bűncselekmény büntetési tétele 10-20 évig terjedő, de akár életfogytig terjedő szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet.

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter mintegy 40 perces megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában, majd nyilatkozott a sajtónak. Mint mondta, május 6-7-én ülhet össze az új Országgyűlés, az államfő felkérte őt a kormányalakításra, a technikai részletekről péntektől kezdődnek egyeztetések, amelyeken a Tisza Párt képviselői is részt vesznek. Újra távozásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, aki Magyar Péter szerint „sejtelmes választ adott, azt mondta, megfontolja".
 

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után.

Retteghet a Temu és a Shein: új filléres kínai webshop tarolja le a nyugati piacot

Újabb kínai e-kereskedelmi platform indul a nyugati piacok meghódítására.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

