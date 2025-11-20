Visszaváltható palackokért és némi apróért bántottak egy gyereket a rablók

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt két fiatal férfival szemben, akik műanyag palackot és kevés aprót raboltak a kiskorú sértettől – írja közleményében a Heves Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a két vádlott 2025 júniusában, nappal, Pétervására egyik forgalmas utcáján odament a PET palackokat visszaváltani igyekvő kiskorú sértetthez. A fiú egy szatyorban 10 darab palackot vitt. Az egyikük felszólította a sértettet, hogy adja át a táskát. Ekkor a társa megfélemlítésből ököllel a sértett felé, a levegőbe ütött, majd mikor a kiskorú a felszólításnak nem tett eleget, a vállát erősen megnyomta. A fiú a szatyrot átadta.

Az elkövető meglátta, hogy a sértettnél egy kevés aprópénz is van, és elkérte tőle azt is. A fiú ennek sem tett eleget, ezért erőszakkal kivette a markából a 250 forintot, majd arcon ütötte, továbbá a távozó kiskorút a társa is megütötte. A férfiak ismételt veréssel fenyegették meg a fiút, ha szólni mer a történtekről a rendőrségnek.

A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az Egri Járási Ügyészség rablás bűntettével, valamint kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérletével vádolta meg a társtetteseket, akik jelenleg letartóztatásban vannak. Az ügyészség szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt az alig húsz éves vádlottakkal szemben.