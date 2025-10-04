ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 4. szombat
A nizzai tengerparti sétány és út, a Promenade des Anglais a koronavírus-járvány miatt országosan bevezetett kijárási korlátozás idején, 2020. április 11-én.
Nyitókép: A nizzai tengerparti sétány és út, a Promenade des Anglais a koronavírus-járvány miatt országosan bevezetett kijárási korlátozás idején, 2020. április 11-én. (MTI/EPA/Sebastien Nogier)

Vérontás Nizzában

Infostart / MTI

Előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosság volt, és egy szervezett bűnözői csoport hajtotta végre. Ketten haltak meg.

Két ember meghalt, öten megsebesültek, mert egy ismeretlen tettes vagy tettesek tüzet nyitottak rájuk dél-franciaországi Nizzában - közölték a hatóságok szombaton.

A nyomozók azt gyanítják, hogy a péntek éjszakai támadás előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosság volt, és egy szervezett bűnözői csoport hajtotta végre. Christian Estrosi polgármester szerint a merénylők automata fegyvereket használtak, és kábítószeres bűnözői csoporthoz tartoznak. A város vezetője egyúttal a rendőri jelenlét tartós növelésére szólított fel az érintett városrészben. Az elkövetőket még keresik.

A helyi prefektúra szerint a környéken nem ismeretlen az erőszakos bűnözés, és a biztonság szavatolása érdekében erősítést küldtek a helyszínre.

Kezdőlap    Bűnügyek    Vérontás Nizzában

gyilkosság

maffia

nizza

