2025. november 9. vasárnap
Close-up of a woman in a white bra with arms crossed, highlighting natural skin texture and body detail. Concept of self care, female health, body positivity, beauty, wellness, and intimate lifestyle.
Nyitókép: Yana Iskayeva

Szájával ellenőrizte a nő mellimplantátumát a gyógytornász

Infostart

Szexuális szándék hiányában felmentette a bíróság azt a 44 éves innsbrucki gyógytornászt, aki hatalmi visszaélés vádjával állt bíróság elé, mert egy kezelés során megmasszírozta, majd a szájába vette egy női páciens mellbimbóját.

A gyógytornász a tettét azzal magyarázta, hogy "tudni akarta, milyen érzés az implantátumok behelyezése".

A panaszos, egy 30 év körüli nő, izomfeszültségre és nyakfájásra panaszkodva kereste fel a férfit. A vádlott a bíróság előtt beismerte, hogy megmasszírozta a nő mellét, és a szájába vett egy mellbimbót - írja egy osztrák lap alapján az index.hu.

A gyógytornász állítása szerint a páciens nemrég esett át mellnagyobbító műtéten, és mivel a nő mind neki, mind a feleségének barátja volt, "nem betegként, hanem barátként tekintettem rá". Kijelentette, hogy a cselekedet "úgymond tudományos kutatás volt", mert a feleségének is hasonló beavatkozást terveztek.

A sértett elmondta, hogy bár a korábbi kezeléseken is voltak szexista megjegyzések, amelyeket „elmosolygott”, a mellbimbó megnyalásakor világossá tette a terapeutának, hogy azt nem szeretné.

Michael Böhler bíró az eset értékelésénél figyelembe vette, hogy a nő maga vette le a melltartóját az incidens közben.

A bíró végül azzal az indoklással mentette fel a gyógytornászt, hogy „Semmilyen szexuális szándékot nem látok ebben az ügyben”.

