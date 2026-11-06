Két új akta – Tovább dagad az MNB-botrány, ingatlanos problémák miatt

A 24.hu cikke szerint két új beadványt nyújtott be a Magyar Nemzeti Bank és leányvállalata, az MNB-Ingatlan Kft. a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz. A jegybank közlése szerint a dokumentumok a Szabadság téri székház felújításához kapcsolódó bankgaranciák, valamint az ingatlanok üzemeltetésével összefüggő kérdéseket érintik.

A jegybank pénteki közlése szerint az új vezetés folytatja az előző vezetés időszakához kapcsolódó ügyek feltárását, és a jövőben is minden szükséges információval támogatni kívánja a nyomozóhatóság munkáját.

A közlemény szerint a beadványokat november 4-én nyújtották be, részben az ügyben megjelent sajtóhírekre reagálva.

Az MNB állítása szerint a dokumentumok részletesen bemutatják azokat az intézkedéseket, amelyeket az új vezetés az ingatlanüzemeltetéssel, illetve a székházfelújításhoz kapcsolódó bankgarancia-lehívások ügyében tett.

A 444 korábban arról számolt be: a Raw Development Kft., illetve a Raw Facility Management is feljelentést tett az MNB-Ingatlan Kft. ellen. A cégcsoport szerint a jegybanki társaság jogszerűtlenül hívott le összesen 3,5 milliárd forintnyi bankgaranciát a székházfelújítás kapcsán.

A vállalkozás álláspontja szerint szakértői vélemény alapján legfeljebb 224 millió forint lehívása lett volna indokolt, ezért a rendőrségnél különösen jelentős kárt okozó csalás gyanúja miatt fordultak a hatóságokhoz.

Az MNB-Ingatlan Kft. korábban azzal indokolta a lehívásokat, hogy a kivitelezés során hibák merültek fel, és több ezer tételből álló hibalistát állítottak össze. A kivitelező ezt vitatja, és azt állítja, hogy megfelelő minőségben végezte el a munkát.

A Raw Facility Management egy másik ügy miatt is feljelentést tett. A cég szerint az ingatlanüzemeltetési szerződés odaítélése során kizárták őket az eljárásból, noha állításuk szerint ők adták a legkedvezőbb ajánlatot. A vállalkozás szerint végül mintegy 11 milliárd forinttal drágábban kötöttek szerződést egy másik szereplővel.