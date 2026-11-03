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Résztvevõk a Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, a nemzet sportolója halálának harmadik évfordulóján a Normafa Park Látogatóközpontban tartott megemlékezésen 2024. április 24-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

Túrázók, figyelem! – változások a Budai-hegységben, a Tündér-sziklánál

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A Normafa-park fontos bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán.

A Tündér-szikla a Budai-hegység egyik leglátványosabb, legnépszerűbb és legkönnyebben megközelíthető természetes kilátóhelye. A Tündér-hegy lejtőjéből merészen kiemelkedő dolomit sziklacsoport tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik Budapestre, a János-hegyre és a környező völgyekre.

A Normafa egyik legnépszerűbb kaland-pontján a Park munkatársai jól látható módon, korlátokkal is lezártak néhány kisebb területet.

„Kérjük, ide a balesetek elkerülése érdekében ne menjenek! A korlátok felszerelésével párhuzamosan megújítjuk, illetve cseréljük a szükséges helyeken a lépcsőket is. A munkálatok idejére türelmet kérünk, ha a feljutásukat a felújítás néhány perccel meghosszabbítaná” – írták a bejegyzésben.

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Kezdőlap    Belföld    Túrázók, figyelem! – változások a Budai-hegységben, a Tündér-sziklánál

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