Túrázók, figyelem! – változások a Budai-hegységben, a Tündér-sziklánál

A Tündér-szikla a Budai-hegység egyik leglátványosabb, legnépszerűbb és legkönnyebben megközelíthető természetes kilátóhelye. A Tündér-hegy lejtőjéből merészen kiemelkedő dolomit sziklacsoport tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik Budapestre, a János-hegyre és a környező völgyekre.

A Normafa egyik legnépszerűbb kaland-pontján a Park munkatársai jól látható módon, korlátokkal is lezártak néhány kisebb területet.

„Kérjük, ide a balesetek elkerülése érdekében ne menjenek! A korlátok felszerelésével párhuzamosan megújítjuk, illetve cseréljük a szükséges helyeken a lépcsőket is. A munkálatok idejére türelmet kérünk, ha a feljutásukat a felújítás néhány perccel meghosszabbítaná” – írták a bejegyzésben.