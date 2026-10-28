Három éves csúcsra ért a gázár Európában – hogyan tovább?

Az európai referenciaárnak számító TTF-kontraktus megawattóránként 100,3 euróig emelkedett, ez 4 százalékos növekedés az előző napi záróárhoz képest. A földgáz ára az iráni háború előtti szinthez képest hozzávetőleg a háromszorosára nőtt.

Az európai gázpiacot az iráni konfliktus eszkalációja és a közel-keleti LNG-szállítások akadozása mellett a téli időszak előtti készletfeltöltés is terheli. Európa

gáztárolóinak töltöttsége megközelíti a 75 százalékot, Németországban 60-61 százalék körül alakul, holott tavaly ilyenkor már elérte a 75 százalékot.

Mathieu Utting, a Rystad Energy gáz- és LNG-piaci elemzője szerint Európa a szükségesnél kisebb tárolói tartalékkal és a kieső szállítások pótlását illetően korlátozott lehetőségekkel kezdi a telet. Az október 9-ével zárult héten az európai LNG-behozatal 30 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az enyhe időjárás egyelőre mérsékli a fűtési keresletet, de nem szünteti meg az ellátás sérülékenységét.

Az Equinor norvég gázipari vállalat vezérigazgatója szerdán arra figyelmeztetett, hogy a hidegebb időjárás és a növekvő kereslet újabb jelentős áremelkedést okozhat a tél folyamán.

Az LNG-szállítmányokért Európának az ázsiai vevőkkel is versenyeznie kell, különösen akkor, ha a hideg időjárás Ázsiában is növeli a keresletet.

Az európai gázárak emelkedése az ipari termelési költségeket és a háztartások energiaszámláit egyaránt növeli. A vegyipar, a műtrágyagyártás és az acélipar különösen kitett a drágulásnak, mivel a földgázt energiaforrásként vagy nyersanyagként használja. Egyes vállalatok már csökkentették termelésüket.

A lakossági hatás késleltetve jelentkezhet, mivel a kiskereskedelmi energiaszerződések árai általában lassabban követik a nagykereskedelmi jegyzéseket. Nagy-Britanniában januárban ismét emelkednek a háztartási energiaszámlák, Németországban pedig az új ügyfelek földgáztarifái az év eleje óta már 55 százalékkal nőttek.

Az Európai Bizottság adatai szerint

az uniós kormányok az idén 17,9 milliárd eurót fordítottak arra, hogy mérsékeljék a dráguló olaj és földgáz háztartásokra és vállalatokra gyakorolt hatását.

A TTF gázárának történelmi csúcsa 2022 augusztusában, az orosz-ukrán háború nyomán kialakult energiaválság idején megközelítette a 340 eurót megawattóránként. A mostani árszint ettől még elmarad, de a 100 eurós küszöb átlépése ismét komoly költségnyomást helyez az európai gazdaságra.

A piaci elemzők szerint a magas gázárak a háború lezárása és az enyhe tél esetén is tartósak maradhatnak, mivel Európának a tél során lecsökkenő készleteket a következő fűtési szezon előtt ismét fel kell töltenie.