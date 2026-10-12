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Nyitókép: pexels.com

Vakító temus játékmarkoló – a fogyasztóvédelem sürgős termékvisszahívása

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Súlyos látáskárosodási kockázat miatt Temun árult LED-es játék munkagép került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került.

Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piactéren árult LED-es játék markolót hívtak vissza a vásárlóktól, a regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről.

Közölték: az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék.

A laboratóriumi mérések alapján a játék alján lévő, beépített kék LED-fényforrás sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az előírt egészségügyi határértéket. Ha a gyermek játék közben közvetlenül belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retina- (ideghártya-) sérülést okozhat – írták.

  • Az érintett játék random engineeri márkájú, a neve: Miniature construction vehicle with LED lights/Elemes, villogó LED-es műanyag játék munkagép (markoló).
  • A gyártási száma (Batch number): 20250702.
  • A veszélyes játékot kizárólag online, a Temu felületén értékesítették.
  • Termékazonosító kódja: id601103548329489.

A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal vegye el a gyermekektől; távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.

Képünk illusztráció.

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Kezdőlap    Belföld    Vakító temus játékmarkoló – a fogyasztóvédelem sürgős termékvisszahívása

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