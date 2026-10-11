Kifakadt a leragasztott szájú gyerek apja

A vádhatóság leírása szerint az incidens 2024 áprilisában történt az intézményben. A kislány az udvaron nézeteltérésbe keveredett egy társával, majd miután a nevelőjük szétválasztotta őket és a gyermeket egy székre ültette, a lány sírni kezdett. Az irodából az udvarra érkező óvodavezető ezt követően az irodájába vitte a gyermeket, ahol a vád szerint egy széles cellux szalaggal leragasztotta a száját, amely sérülést okozott a kislány arcán – írja a blikk.hu.

Az esetet követően a szülők kivették gyermeküket az intézményből, és kezdeményezték az ügy kivizsgálását. A körzeti megbízotton keresztül eljutott információk alapján a rendőrség hivatalból eljárást indított.

A vádlott vallomásában elismerte, hogy a ragasztót a gyermek szájához érintette, azonban állítása szerint nem állt szándékában odaragasztani azt.

Az ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésével, valamint védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértéssel vádolta meg. Beismerés esetére a vádhatóság 1 év 4 hónap, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, a vádlott azonban ezt nem fogadta el, így az eljárás a bíróságon folytatódik.

Az érintett óvoda tájékoztatása szerint a volt intézményvezető már nem áll az alkalmazásukban.