Szakértő: nem drágább Európában külföldi egyetemre járni, mint Magyarországon

A külföldi továbbtanulás szempontjából a skandináv országok és Hollandia, Belgium most nagyon felkapott, de annak ellenére, hogy a Brexit után az Egyesült Királyságba nem annyira mentek, idén egy növekvő tendenciát látunk oda is, és az ázsiai országok felé is egyre többen nyitnak – mondta el Sywa Petra, a Baltic Council regionális menedzsere az InfoRádióban. Hozzátette: Korea például kimondottan trendi kezd lenni az oktatás terén.

Mint fogalmazott, azt érzik, hogy

egyre felkészültebbek a diákok, sok szempontot átnéznek, amikor az iskolaválasztásra kerül a sor,

akár a rangsort megnézik, vagy hogy az adott szak milyen színvonalon van az adott intézményen, milyen partneri kapcsolatai vannak az intézménynek, tehát tényleg elég sok szempont alapján döntenek.

A kérdésre, hogy miért választja egyre több diák a külföldi továbbtanulást, a szakértő azt mondta: egyre nyitottabb és globálisabb az oktatási világ is, mint nagyon sok minden más, és

a diákok érzik és tudják, hogy az a nemzetközi kapcsolatrendszer, az a tapasztalat, amit a külföldi továbbtanulás adhat, nagyon értékes, akár úgy is, hogy a jövőben itthon is hasznosítani tudják.

A kérdésre, hogy hogyan lehet utánanézni a külföldi egyetemekről szóló infóknak, azt mondta: rengeteg információ elérhető az interneten, és ők is azzal foglalkoznak, hogy mindenki a legmegfelelőbb neki való intézménybe tudjon jelentkezni. Ma már akár a képek, drónfelvételek, videók révén olyan szinten utána lehet nézni az intézménynek személyes látogatás nélkül is, hogy melyik mit kínál, hogy jóval könnyebb dolga van ma már egy diáknak a kutatómunkában, mint 20-30 évvel ezelőtt.

A kérdésre, hogy mik a tapasztalatok, drágább-e külföldön tanulni és egyetemre járni, mint Magyarországon, azt mondta: „mi azt látjuk, hogy ez így nem igaz és nem kijelenthető”

Mint fogalmazott, ők globálisan az egész világgal foglalkoznak. Egy magánintézmény az Egyesült Államokban valószínűleg drágább lesz, mint egy magyar egyetem, de

mondjuk egy teljesen tandíjmentes dán egyetem egyáltalán nem drágább, mintha valaki itthon tanulna. Rengeteg intézmény körül lehet választani, és nagyon sok ingyenes lehetőség van külföldön.

Az, hogy népszerű egyetemre vagy melyik országba érdemes menni, mi a legmegfelelőbb választás, arról úgy vélekedett: ez nagyon szakfüggő és diákfüggő.

Ritka, hogy valaki pontosan tudja, hogy ebben az országban konkrétan ebbe az intézménybe szeretne menni, ez leginkább akkor jellemző, ha valaki évek óta készül mondjuk a Cambridge-re vagy a Harvardra, vagy mondjuk Olaszországba egy Bocconi-jelentkezésre.

„Általában a diákok, akik elsőéves egyetemistának mennének külföldre, csak a szakirányt, az érdeklődési körüket tudják, mi pedig ebben tudjuk őket segíteni, hogy melyik ország, melyik intézmény erős az adott témában, milyen partneri kapcsolatok vannak, milyen gyakorlatias lehetőségek vannak, milyen projekt alapú oktatás van, hova érdemes azt az adott szakot menni tanulni” – fogalmazott.

Szeptember 26-án rendezik meg Budapesten Days of International Education nemzetközi oktatási kiállítást. Itt teljesen ingyenesen mindenkinek lehetősége van tájékozódni a külföldi felvételi követelményekről, intézményekről, lehetőségekről, szakokról, szakirányokról.

Több mint 50 intézmény lesz jelen ezen az oktatási kiállításon a Crowne Plazában szeptember 26-án, tehát ez egy szuper lehetőség, hogy ha valaki külföldi továbbtanulásban gondolkozik – mondta el Sywa Petra, a Baltic Council regionális menedzsere az InfoRádióban.

Az interjút Barkóczi Bence készítette.