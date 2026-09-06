Forsthoffer Ágnes a Balatonnál leszámolt egy korszakkal

A Tisza Párt politikusa közösségi oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott: a projekt jogi alapját adó, még 2018-ban hozott kormányrendelet mentesítette a beruházást a helyi építési szabályok alól, megkerülve a települési önkormányzat döntési jogkörét.

A helyi lakosok és civilek hat éve pereskedtek a tájrombolónak és környezetkárosítónak tartott, a vízpartot a nyilvánosság elől elzáró nagyszabású építkezés ellen.

Forsthoffer Ágnes kiemelte, hogy a kiemelt státusz eltörlésével szimbolikusan is lezárult az a korszak, amelyben a beruházói érdekek felülírták a helyi közösségek és a környezetvédelem szempontjait. Hozzátette, hogy a munkát folytatják a balatoni építésügyi szabályozás átfogó rendezéséért.