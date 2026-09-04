Vitézy Dávid: megépül a mohácsi híd, de nem úgy, ahogy az előző kormány tervezte

Folytatja a mohácsi Duna-híd építését a kormány – írja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter péntek reggeli közlése nyomán a hvg.hu.

A tárcavezető arról számolt be, hogy

a kormány még szerdán eldöntötte: megépíti az előző kormány által 300 milliárd forintért mindössze napi 600 autónak megrendelt hidat.

A beruházást korábban felfüggesztették, de a felülvizsgálat megállapította, hogy „sem vasúti közlekedésre nem átalakítható, sem 2x1 sávra nem szűkíthető”, és „nem lehet észszerűen visszafordítani”.

Azonban nem hagyják érintetlenül a beruházást: a Lázár János minisztersége alatt még idén tavasszal az alföldi oldalon korábban tervezett 2x1 sávos út helyett 20 kilométeren 76 milliárdért megrendelt 2x2 sávos utat kiveszik a projektből. Vitézy Dávid azt írja, még 2050-ig sem lenne indokolt ez a kialakítás, így itt marad a 2x1 sáv. Ezzel az átalakítással 74-76 milliárd forint közpénzt takaríthatnak meg, amit az országos közúthálózat felújítására fordítanak.