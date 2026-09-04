Fidesz: a kormány ismét bünteti a magyar vidéket

Vitézy Dávid azt közölte, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról, leállítják viszont azt az „utólag hozzácsapott projektelemet”, amellyel az alföldi oldalon mintegy 20 kilométeren az eredetileg tervezett kétszer egy sáv helyett, kétszer kétsávos út épült volna meg, több mint 76 milliárd forinttal növelve a költségeket.

Nagy Bálint, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a a Tisza-kormány újabb lépése azt üzeni: a vidékieknek ez is elég lesz.

Ez nem takarékos gazdálkodás, hanem szűklátókörűség és ismét a magyar vidék büntetése – kommentálta a döntést a korábbi közlekedési államtitkár közleményben.

Rámutatott: nem arról van szó, hogy a Tisza által korábban túlárazottnak nevezett beruházáson pénzt takarítanak meg, egyszerűen csak „drasztikusan, szűklátókörűen” csökkentik a fejlesztés műszaki tartalmát, az így megspórolt pénzt pedig majd valahol máshol költik el. Mindez az inkompetencia és a stratégiai gondolkodás teljes hiányát bizonyítja – fogalmazott.

A fideszes politikus kiemelte: az új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó útfejlesztés nemcsak Mohács és a térség fejlődése szempontjából fontos, és nemcsak a magyar forgalmat fogja elvezetni, de kiemelten jelentős a Balkán, Szerbia és az Európai Unió közötti tranzitforgalom hatékonyabb szervezése érdekében. A Hercegszántó - Backi Breg (Béreg) határátkelőhely korszerűsítése, amelyhez kapcsolódik az 51-es, 55-ös, és 57-es főutak fejlesztése, valamint szerb oldalon az ún. Vajdaság mosolya elnevezésű gyorsforgalmi út megvalósítása lehetővé teszi az M6-os autópálya elérését Szerbia irányából – írta.

Hozzátette: mindez mérsékelni tudná az M5-ös autópálya és az M0-ás terheltségét, javítaná az egész térség közlekedési rendszerét és – újabb érdemi észak-dél irányú összeköttetéssel – erősíteni lenne képes hazánk hídország szerepét, ezáltal növelné a tranzitforgalomból származó bevételt.

Az ellenzéki politikus a Mohácsi-híd megépítését és egy korszerű, megfelelő kapacitású úthálózat kiépítését a mindenkori kormány rendszerváltás óta fennálló adósságának nevezte, ami a Fidesz-KDNP számára fontos volt, de a Tisza-kormány csak rombolni tud és csak elvehető 74 milliárdot lát benne. Ez az igazi hűtlen kezelés! Magyarország ennél többet érdemel – fogalmazott Nagy Bálint.