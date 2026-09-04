Nagy a torlódás este is a Balaton felé, baleset az M7-esen

Az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon, Érd térségében, több személygépjármű összeütközött.
A 18-as km-nél a belső sávot lezárták.
A torlódás több km hosszú – írja az Útinform.
Az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon, Érd térségében, több személygépjármű összeütközött.
A 18-as km-nél a belső sávot lezárták.
A torlódás több km hosszú – írja az Útinform.
Volodimir Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy a közeljövőben amerikai tárgyalóküldöttség látogat Kijevbe és Moszkvába az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések részeként. "A következő napokban várjuk őket, ez rendkívül fontos" - tette hozzá az ukrán elnök. Donald Trump amerikai elnök közben "némileg megkésve" kártérítést követel az Ukrajnának nyújtott támogatásért. Szerinte az európai országoknak vissza kellene fizetni azt a "több százmilliárd dollárt", amit "ingyen kapott" Ukrajna és a NATO. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az orosz-ukrán fronton.
Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a hetedik osztályos diákok szülei arról, hogy igénylik-e gyermekük számára az ingyenes HPV elleni védőoltást.
After days of deliberations, the jury fails to reach a unanimous verdict on whether the US mother murdered her three young children in 2023.