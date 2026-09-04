Kötelező tagság visszaállítása – Az orvoskamara elégtételt érez és beteggaranciákról is beszél az új helyzetben

Megnyugvással, örömmel tölti el a Magyar Orvosi Kamara volt elnökét, a Szakmai Hivatal vezetőjét a visszaállított kötelező kamarai tagság.

Mint Kincses Gyula az InfoRádióban elmondta, ez igazságtétel, mert a kötelező tagság 2023-as elvétele politikai fegyver volt az előző kormány kezében.

„Azt gondolta az előző vezetés, hogy ha megszüntetik a kötelező tagságot, akkor szétesik a kamara magától, egy gonddal, egy ellensúllyal kevesebb. De a kollégák nem így gondolták, fontos nekik az önrendelkezés, az önigazgatás, és ezért megfelelő létszámban velünk maradtak, ezért nagyon fontosnak és örömtelinek tartjuk a kötelező tagság visszaadását” – ecsetelte.

Reméli, hogy az orvosi szakmát sem változtatta meg a kötelező kamarai tagság három évvel ezelőtti elvétele.

„Az orvosi szakma objektív, saját szabályai szerint működő dolog, a politikának a működés lehetőségeit tekintve van befolyása, a finanszírozásban, abban, hogy egyáltalán mennyire veszik figyelembe az orvosok véleményét, de magára a szakmára, a hivatásra a szakmának kell hatással lenni és a tudomány fejlődésének” – rögzítette.

A visszaállítás hatásairól úgy vélekedett: ahogy az ország minden rétegében, itt is megosztottság van, biztosan most is lesz olyan kolléga, aki ezt valamilyen tehertételnek éli meg, vagy azért, mert minden kötelező dolgot utál, vagy azért, mert valamilyen szembenállást fejez ki, de ez a kisebbség, az orvosok zöme az hisz abban, hogy a kamara jelent

valamilyen érdekérvényesítési lehetőséget,

a szakma önkormányzatiságát.

A kötelező kamarai tagság mellett visszakapják egyébként az etikai eljárások jogát is.

„Az orvostársadalom régi tapasztalata, hogy a jog és az etika nem minden esetben azonos. Van olyan, ami jogszerű, de nem etikus, és ezért mi tudjunk szigorúbbak lenni a jogi környezetnél, és ahhoz viszont, hogy az etikai eljárást ezen a kamara végezhesse, kötelező tagság kell, mert nem tag fölött a kamra nem ítélkezhet” – magyarázta Kincses Gyula.

A döntés hétköznapi hatásáról szólva elmondta, az orvosi kamaráknak a világban általában egy alapvető feladatuk van: a lakosok vagy a betegek számára garanciát jelent a kamarai tagság ahhoz, hogy az adott orvos megfelelő szakmai és etikai felkészültséggel rendelkezik, etikailag nincs semmilyen eljárás ellene, vagy nyugodtan lehet hozzámenni.

A törvénytervezet ugyan több lépcsőben fogja a kamara jogosítványait emelni, de a kamara megkap bizonyos szakmai jogosultságokat is, és a kamarának szerepe lesz abban, hogy az orvosok a további munkájukhoz továbbképzéshez jussanak.

„Tehát a betegek két szempontból járnak jobban. Egyrészt nagyobb garanciával fognak szakmailag felkészült kollégához kerülni, másrészt az etikai eljárások valós feladatba helyezése egyfajta betegbiztonságot, jogbiztonságot és érdekérvényesítési lehetőséget ad a betegeknek is” – tette világossá Kincses Gyula.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.