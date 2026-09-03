Leó pápa kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekét

XIV. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kormányzásáról, egyúttal utódául kinevezte Palánki Ferencet áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből.

Bábel Balázs érsek 1999 óta irányította a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyét. Tavaly októberben kérte el az egyházi nyugdíjkorhatárt.

Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964-ben. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében szerzett licenciátust.

Pappá 1994-ben szentelték Esztergomban, püspökké 17 évvel később az egri bazilikában. Püspöki beiktatását Debrecenben a Szent Anna-székesegyházban tartották. 2015-óta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke.