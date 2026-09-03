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Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye római katolikus püspöke a 88 éves korában elhunyt római katolikus egyházfõ, Ferenc pápa emlékéért tartott szentmisén a debreceni Szent Anna-székesegyházban 2025. április 25-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Leó pápa kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekét

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Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érseke. Elődje Bábel Balázs érsek tavaly októberben érte el az egyházi nyugdíjkorhatárt.

XIV. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kormányzásáról, egyúttal utódául kinevezte Palánki Ferencet áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből.

Bábel Balázs érsek 1999 óta irányította a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyét. Tavaly októberben kérte el az egyházi nyugdíjkorhatárt.

Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964-ben. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében szerzett licenciátust.

Pappá 1994-ben szentelték Esztergomban, püspökké 17 évvel később az egri bazilikában. Püspöki beiktatását Debrecenben a Szent Anna-székesegyházban tartották. 2015-óta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke.

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Kezdőlap    Belföld    Leó pápa kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekét

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