Hatalmas bukta: egymillió forintos csapdába sétált egy gyanútlan férfi

Egy ismeretlen csaló augusztus 13-án azzal hívott fel telefonon egy mezőkövesdi férfit, hogy egy korábban fel nem vett nyeremény illeti meg. A magát ügyintézőnek kiadó férfi azt állította, hogy a nyereményt egy bitcoin-tőzsdei akcióban befektették, így az több mint másfél millió forintra gyarapodott. A csaló arról érdeklődött, hogy a férfi továbbra is befektetve szeretné-e tartani az összeget, vagy inkább kiutaltatná azt – derül ki a rendőrségi közlésből.

Később a férfit a telefonáló ismeretlen arra kérte, hogy

töltsön le egy Supremo nevű mobilalkalmazást a telefonjára. A férfi ennek segítségével távoli hozzáférést biztosított a készülékéhez, így a csaló hozzáférhetett a bankszámlájához is.

Az elkövető ezt követően két részletben, közel egymillió forintot utalt át egy ismeretlen bankszámlára.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság csalás bűntett miatt folytat a nyomozást.

A rendőrség tanácsai: