Hatalmas bukta: egymillió forintos csapdába sétált egy gyanútlan férfi

Egy ismeretlen csaló augusztus 13-án azzal hívott fel telefonon egy mezőkövesdi férfit, hogy egy korábban fel nem vett nyeremény illeti meg. A magát ügyintézőnek kiadó férfi azt állította, hogy a nyereményt egy bitcoin-tőzsdei akcióban befektették, így az több mint másfél millió forintra gyarapodott. A csaló arról érdeklődött, hogy a férfi továbbra is befektetve szeretné-e tartani az összeget, vagy inkább kiutaltatná azt – derül ki a rendőrségi közlésből.
Később a férfit a telefonáló ismeretlen arra kérte, hogy
töltsön le egy Supremo nevű mobilalkalmazást a telefonjára. A férfi ennek segítségével távoli hozzáférést biztosított a készülékéhez, így a csaló hozzáférhetett a bankszámlájához is.
Az elkövető ezt követően két részletben, közel egymillió forintot utalt át egy ismeretlen bankszámlára.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság csalás bűntett miatt folytat a nyomozást.
A rendőrség tanácsai:
- „Ha nem vett részt nyereményjátékban, legyen gyanakvó, ha valaki telefonon nyereményt ígér Önnek. Már a legkisebb gyanú esetén is szakítsa meg a beszélgetést!
- Banki azonosítóit, jelszavait és bankkártyája adatait senkinek ne adja meg!
- Ismeretlen személy kérésére ne telepítsen olyan alkalmazást a telefonjára vagy számítógépére, amely távoli hozzáférést biztosít az eszközéhez!
- Ha csalás áldozatává vált, haladéktalanul jelezze azt bankjának, és tegyen feljelentést a rendőrségen!”