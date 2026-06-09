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Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke beszédet mond a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet A tét: Magyarország szuverenitása címû konferenciáján Budapesten, a Márai Sándor Mûvelõdési Házban 2026. március 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ma megszünhet egy emblematikus hivatal

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A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal az Országgyűlés kedden, e heti kétnapos ülésének második napján.

A képviselők 9 órakor elkezdik az általános vitáját a Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatnak. A 2024-ben létrejött hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre.

Ez a tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciába

- áll az előterjesztés preambulumában.

Plakátok

Megvitatják a három tiszás képviselő által a parlamentnek beterjesztett, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.

Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence javaslata meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat.

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