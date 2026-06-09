Ma megszünhet egy emblematikus hivatal

A képviselők 9 órakor elkezdik az általános vitáját a Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatnak. A 2024-ben létrejött hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre.

Ez a tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciába

- áll az előterjesztés preambulumában.

Plakátok

Megvitatják a három tiszás képviselő által a parlamentnek beterjesztett, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.

Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence javaslata meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat.