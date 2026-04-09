2026. április 9. csütörtök Erhard
Megújul a budapesti troliflotta.
Nyitókép: BKK

Forgalomkorlátozások Budapesten egy rendezvény miatt

Infostart / MTI

A Hősök terére tervezett péntek délutáni rendezvény miatt már csütörtök estétől lezárásokra kell számítani a téren és környékén – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.

A BKK közleménye szerint már április 9-én, csütörtökön 20 órától lezárták a Dózsa György úton a Váci út felé vezető sávokat az Andrássy út és a Műcsarnok között.

Április 10-én, pénteken 8 órától a Hősök tere mellett a Dózsa György úton a Thököly út felé vezető oldalt is lezárják az Andrássy út és a Műcsarnok között, illetve az Andrássy útról a Hősök terénél nem lehet balra kanyarodni a Dózsa György útra. Emellett a Hősök terén a Szépművészeti Múzeum előtti szakaszon sávlezárásra kell számítani. A rendezvényt követően a bontási munkák miatt ezek a korlátozások várhatóan április 11-ig, szombat reggel 6 óráig tartanak.

A rendezvény idején pénteken, várhatóan 14:30 órától lezárják a Kós Károly sétányt mindkét irányban, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, a Dózsa György utat mindkét irányban a Városligeti fasor és a Podmaniczky utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és a Bajza utca között.

Április 10-én, pénteken 8 órától várhatóan április 11-én, szombaton 6 óráig a 20E autóbusz a Keleti pályaudvar felé nem érinti a Hősök tere megállóhelyet. A 30-as, a 30A és a 230-as autóbuszok, illetve a 79-es trolibusz a Keleti pályaudvar felé terelve közlekednek, nem érintik a Hősök tere, a Benczúr utca és a Damjanich utca/Dózsa György út megállóhelyet. A 75-ös trolibusz a Puskás Ferenc Stadion felé terelve jár, a Hősök tere és a Zichy Géza utca közötti megállókat nem érinti, a 72-es trolibusz megállóiban áll meg. A 105-ös és a 210-es autóbuszok mindkét irányban terelve közlekednek, a Gyöngyösi utca felé az Oktogon és a Hősök tere közötti megállókat, míg Buda felé a Hősök tere és a Bajza utca megállókat nem érintik.

Április 10-én, pénteken 14:30 órától várhatóan április 11-én, szombaton 6 óráig a 20E autóbusz nem érinti a Hősök tere M és a Vágány utca/Róbert Károly körút megállóhelyeket. A 30-as, a 30A és a 230-as autóbuszok, illetve a 79-es trolibusz terelve közlekednek, nem érintik a Hősök tere, a Benczúr utca és a Damjanich utca/Dózsa György út megállóhelyet, a 70-es és a 72-es trolibuszok Dvořák sétány és Gundel Károly út közötti megállóiban állnak meg.

A 75-ös trolibusz módosított útvonalon, a Dózsa György út helyett a Hermina út-Állatkerti út útvonalon jár, ideiglenesen a Vakok Intézete és a Gundel Károly út között a 72-es trolibusz megállóiban áll meg. A 105-ös és a 210-es autóbuszok terelve közlekednek, a Gyöngyösi utca felé az Oktogon és a Hősök tere közötti megállókat, míg Buda felé a Hősök tere és a Bajza utca megállókat nem érintik. A 979-es autóbusz módosított útvonalon jár, a Kodály körönd és a Damjanich utca/Dózsa György út között a 70-es trolibusz megállóhelyén áll meg. A 979A autóbusz rövidített útvonalon, Csepel, Csillagtelep és az Oktogon között közlekedik.

A BKK felhívja a figyelmet, hogy a valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a bkk.hu/bkk-info oldalon.

Törékeny az iráni tűzszünet - Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

Törékeny az iráni tűzszünet - Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában mérsékelten estek, az olajárak kis mértékben emelkednek, miután Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával reagált az eseményekre.  Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

