Kilenc helyszínen 150 rendőr csapott le Hajdú-Bihar vármegyében – videók

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága szervezte a nem mindennapi akciót egy családi alapon működő kábítószer-kereskedő hálózat felszámolására. A célkeresztben négy település volt: Derecske, Gáborján, Hencida és Váncsod.

A bűnügyi igazgatóság nyomozóin kívül, a berettyóújfalui és a debreceni rendőrök is, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége, a Cívis, Körös, Bükk és Jonatán Közterületi Támogató Alosztályok alakulatai, továbbá a Készenléti Rendőrség munkatársai segítették a razzia sikerét. December 2-án hajnalban kilenc helyszínen egyszerre ütöttek rajta az elkövetőkön, és összesen 13 embert fogtak el.

A kutatások során közel 2,5 kilogramm droggyanús anyagot – főleg kristályt – és az árusításához szükséges eszközöket találtak, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 23 millió forintot, 4 millió forint értékű arany ékszert és 3 gépkocsit foglaltak le.

A nyomozók nyolc dílert drogkereskedelem, egy embert pedig kábítószer birtoklása miatt vettek őrizetbe, négyen szabadlábon védekezhetnek.

Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

A rendőrség azt kéri, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a Telefontanú a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.