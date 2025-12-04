ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.55
usd:
328.17
bux:
109387.87
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fegyveres rendőrségi akció, kommandósokkal.
Nyitókép: Police.hu

Kilenc helyszínen 150 rendőr csapott le Hajdú-Bihar vármegyében – videók

Infostart

Közel 150 rendőr kilenc helyszínen ütött rajta kábítószer-kereskedőkön és -fogyasztókon Hajdú-Bihar vármegyében. A nyomozók kilenc embert vettek őrizetbe.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága szervezte a nem mindennapi akciót egy családi alapon működő kábítószer-kereskedő hálózat felszámolására. A célkeresztben négy település volt: Derecske, Gáborján, Hencida és Váncsod.

A bűnügyi igazgatóság nyomozóin kívül, a berettyóújfalui és a debreceni rendőrök is, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége, a Cívis, Körös, Bükk és Jonatán Közterületi Támogató Alosztályok alakulatai, továbbá a Készenléti Rendőrség munkatársai segítették a razzia sikerét. December 2-án hajnalban kilenc helyszínen egyszerre ütöttek rajta az elkövetőkön, és összesen 13 embert fogtak el.

A kutatások során közel 2,5 kilogramm droggyanús anyagot – főleg kristályt – és az árusításához szükséges eszközöket találtak, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 23 millió forintot, 4 millió forint értékű arany ékszert és 3 gépkocsit foglaltak le.

A nyomozók nyolc dílert drogkereskedelem, egy embert pedig kábítószer birtoklása miatt vettek őrizetbe, négyen szabadlábon védekezhetnek.

Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

A rendőrség azt kéri, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a Telefontanú a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

Kezdőlap    Belföld    Kilenc helyszínen 150 rendőr csapott le Hajdú-Bihar vármegyében – videók

rendőrség

razzia

kábítószer

hajdú-bihar vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiánypótló elemzés érkezett: kevés a hely Magyarországon, mégis óriási a megújulóenergia-potenciál

Hiánypótló elemzés érkezett: kevés a hely Magyarországon, mégis óriási a megújulóenergia-potenciál

A megújuló energiaforrások – elsősorban a nap- és szélerőművek – könnyített térségeinek kijelölését segítő, tudományosan megalapozott szakpolitikai ajánláscsomag és egy új térinformatikai módszertan vált elérhetővé annak a nemzetközi együttműködésnek köszönhetően, amelyet 2025. november 28-án iparági, önkormányzati és kormányzati szakértők vitattak meg a WWF Magyarország konferenciáján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas blama az olimpia helyszínén: elszabták a jégpálya méretét, mi lesz most a hokitornával?

Hatalmas blama az olimpia helyszínén: elszabták a jégpálya méretét, mi lesz most a hokitornával?

Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 18:04
Elszaporodtak a hörcsögök Hevesben, új rekord született befogásban
2025. december 4. 17:28
Holttestet találtak a vasúti sínek mellett Érdnél – van egy nagy kérdés
×
×
×
×