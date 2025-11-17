Küszöbön áll a műhús betiltása Magyarországon – Íme a parlament heti programja

Megemlékezéssel kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése hétfő délután 1 órakor. A képviselők közelmúltban elhunyt társuk, a fideszes Borsos József életútja előtt hajtanak fejet.

A napirend előtti felszólalásokat interpellációk és azonnali kérdések követik, majd tucatnyi előterjesztés bizottsági jelentéseit vitatják meg. Napirenden lesz egyebek mellett

a tavalyi költségvetés végrehajtása,

a társasházi építményi jog bevezetése és

a műhús betiltása.

Ez utóbbiról, tehát a műhúsról ezt mondta korábban Nagy István agrárminiszter: „Semmi sem indokolja, hogy ilyen módon hozzunk létre emberi fogyasztásra szánt élelmiszereket. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy minden élelmiszert a termőföldhöz kötve állítsanak elő. A kultúra akkor kezdődött, amikor az ember elkezdte megművelni a földet, és addig tart, amíg megműveli.”

Kedd reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik a munka, majd bekapcsolják a szavazógépeket. A többi között a fent említett módosításokról döntenek, de voksolnak a Párbeszéd egyik képviselője, Szabó Tímea tiszteletdíjának csökkentéséről is.

Az igenek, a nemek és a tartózkodások körforgása után általános vitákat rendeznek, például a számviteli és adózási szakemberek napjáról, a globális minimumadóról, a fogyasztóvédelemről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, valamint a médiahatóság tavalyi és jövő évi költségvetéséről.

Szerda reggel 8 órától is ebben a műfajban maradnak. Napirendre kerül

a közszolgálati és a közbeszerzési törvények módosítása,

a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló indítvány,

a nemzetiségi utcanévjegyzék létrehozása, de tárgyalnak

a gyermekgondozással,

a felsőoktatással,

az energiaszövetkezetekkel,

az atomenergiával,

a kőolajtermékekkel és

a közlekedéssel

összefüggő előterjesztéseket is.

Csütörtök reggel 8 órától a 2017-es mikrocenzus és számos nemzetközi egyezmény is vitatémát ad a képviselőknek, akik november 24-én, hétfőn 11 órától napirend előtti felszólalásokkal, kérdésekkel és azonnali kérdésekkel lesznek elfoglalva, illetve vitáznak egy nagyot a devizahitel-károsultak megsegítéséről.