Küszöbön áll a műhús betiltása Magyarországon – Íme a parlament heti programja

Megemlékezéssel kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése hétfő délután 1 órakor. A képviselők közelmúltban elhunyt társuk, a fideszes Borsos József életútja előtt hajtanak fejet.
A napirend előtti felszólalásokat interpellációk és azonnali kérdések követik, majd tucatnyi előterjesztés bizottsági jelentéseit vitatják meg. Napirenden lesz egyebek mellett
- a tavalyi költségvetés végrehajtása,
- a társasházi építményi jog bevezetése és
- a műhús betiltása.
Ez utóbbiról, tehát a műhúsról ezt mondta korábban Nagy István agrárminiszter: „Semmi sem indokolja, hogy ilyen módon hozzunk létre emberi fogyasztásra szánt élelmiszereket. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy minden élelmiszert a termőföldhöz kötve állítsanak elő. A kultúra akkor kezdődött, amikor az ember elkezdte megművelni a földet, és addig tart, amíg megműveli.”
Kedd reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik a munka, majd bekapcsolják a szavazógépeket. A többi között a fent említett módosításokról döntenek, de voksolnak a Párbeszéd egyik képviselője, Szabó Tímea tiszteletdíjának csökkentéséről is.
Az igenek, a nemek és a tartózkodások körforgása után általános vitákat rendeznek, például a számviteli és adózási szakemberek napjáról, a globális minimumadóról, a fogyasztóvédelemről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, valamint a médiahatóság tavalyi és jövő évi költségvetéséről.
Szerda reggel 8 órától is ebben a műfajban maradnak. Napirendre kerül
- a közszolgálati és a közbeszerzési törvények módosítása,
- a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló indítvány,
- a nemzetiségi utcanévjegyzék létrehozása, de tárgyalnak
- a gyermekgondozással,
- a felsőoktatással,
- az energiaszövetkezetekkel,
- az atomenergiával,
- a kőolajtermékekkel és
- a közlekedéssel
összefüggő előterjesztéseket is.
Csütörtök reggel 8 órától a 2017-es mikrocenzus és számos nemzetközi egyezmény is vitatémát ad a képviselőknek, akik november 24-én, hétfőn 11 órától napirend előtti felszólalásokkal, kérdésekkel és azonnali kérdésekkel lesznek elfoglalva, illetve vitáznak egy nagyot a devizahitel-károsultak megsegítéséről.