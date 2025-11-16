Elhunyt Parádi Kriszta, a 90-es évek sztármodellje volt

A reggel8.hu oldalon olvasható megemlékezés szerint Parádi Kriszta az „Év arca” verseny után vált ismertté, nemcsak a hazai kifutókon, hanem Kanadában, Bécsben és számos nemzetközi divateseményen is szakmai sikereket aratott.

Az eleganciájáról és természetes szépségéről ismert manöken a korszak olyan kiemelkedő fotóművészeivel dolgozott együtt, mint Baricz Katalin, Rózsavölgyi Gyöngyi és Regős Gábor.

Modellkarrierje mellett Parádi Kriszta folyamatosan képezte magát: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, majd a Magyar Iparművészeti Egyetemen szerzett diplomát grafikusként és tipográfusként.

Művészi érzékenységét és vizuális tudását a saját maga által megálmodott Mandalám projektben teljesítette ki. Ezzel a saját maga által teremtett designtrenddel a monogramokból kiinduló mandalákon keresztül a „belső rend és harmónia” megteremtését tűzte ki célul.

Parádi Kriszta halála előtt alig egy héttel, november 8-án még megható üzenetet tett közzé Mandalám projektjéről, amelyben reményét fejezte ki a munka folytatására: „11 év a Mandalám projektben. Szívem, lelkem, energiám, összes tudásom, tapasztalatom ‘beleszőttem’ ezekbe a digitális grafikákba... Most egy ideig szünetel, de ha úgy alakul folytatom. Remélem!” – állt utolsó bejegyzésében.