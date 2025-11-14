ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.86
usd:
330.91
bux:
107270.58
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman student sitting at college library and studying. Girl reading notes at college campus.
Nyitókép: jacoblund/Getty Images

Felhívást tett az Oktatási Hivatal

Infostart / MTI

December 1-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint összesen 561 középiskola, vagyis az intézmények 49,7 százaléka írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbeli vizsgákon való részvételt a hozzá jelentkező tanulóknak.

Az OH honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók – tették hozzá.

Emlékeztettek, hogy a középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2026/2027-es tanévre, és megjelölték azt is, hogy milyen felvételi eljárással veszik fel a jelentkezőket. A vizsgajelentkezést december 1-ig ahhoz a vizsgaszervező középiskolához kell benyújtani, amelyikben a felvételiző a vizsgáit meg kívánja írni – közölték.

Az OH felhívta a figyelmet arra, hogy az írásbeli vizsgajelentkezésre szolgáló – Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáshoz kötött regisztrációt követően használható – elektronikus programfelület, a kinyomtatható „Központi írásbeli vizsga – jelentkezési lap” nyomtatvány, valamint a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók kedvezményeinek igénylésére szolgáló „Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására” nyomtatvány a középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információkkal együtt megtalálható az oktatas.hu-n.

Jelezték továbbá, hogy a jelentkezéshez videós útmutató is készült, ami a hivatal YouTube-csatornáján érhető el.

Hangsúlyozták: a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba történő felvételi jelentkezéssel. A kiválasztott intézményekbe a vizsgák után, az eredmények ismeretében, február 19-ig jelentkezhetnek a tanulók, ennek menetéről a hivatal januárban a honlapján tájékoztatja az érintetteket – fűzték hozzá.

Kezdőlap    Belföld    Felhívást tett az Oktatási Hivatal

oktatási hivatal

központi felvételi

középfokú felvételi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Az írek dublini győzelmével nyílttá vált a helyzet matematikailag a labdarúgó-világbajnoki selejtezős csoportban, a magyar csapat még nem biztosan pótselejtezős, de akár első is lehet, tehát egyenes ágon is kijuthat a vb-re. És ki is eshet. Portugália verte Magyarországot, Magyarország verte Örményországot, Örményország Írországot, Írország pedig Portugáliát. Mutatjuk a lehetőségek hálóját!
 

Több mint 200 magyar sportvezető szurkolt együtt Szoboszlaiéknak

Háborog Cristiano Ronaldo piros lapja miatt a portugál szövetségi kapitány – videó

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így ütközik a statisztika a valósággal Európa gazdasági csodaországában

Így ütközik a statisztika a valósággal Európa gazdasági csodaországában

Az elmúlt 15 évben már-már megszokottá vált, hogy Európa leggyorsabban növő gazdasága az ír volt, a többször 20 százalékos GDP-bővülést felmutató ország pedig látszólag óriási fejlődést tudhat magáénak. A valóság azonban nem ennyire egyértelmű: a nemzetközi nagyvállalatok jelenléte komoly mértékben torzítják a hagyományos gazdaságstatisztikákat, amelyek így alkalmatlanok a valós viszonyok jellemzésére. Az ír statisztikai hivatal egyedi módszertanok bevezetésével igyekezett is orvosolni ezt a problémát, a technikai elszámolások hatásától tisztított adatok pedig már azt mutatják, hogy szárnyalás helyett inkább tartós, de lassabb ütemű növekedés jellemezte Írország elmúlt évtizedét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új fejlemények jöttek száj- és körömfájás ügyben: ez lehet most az igazán nagy áttörés

Új fejlemények jöttek száj- és körömfájás ügyben: ez lehet most az igazán nagy áttörés

A kormány 12 hónapra emeli a bérgarancia támogatást és újraindítja a MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six areas of the capital are hit, and a further attack on a market in the south kills two others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 13:03
Szívszorító videón a tragikus, öt halálos áldozatot követelő vonatbaleset – 18+
2025. november 14. 12:20
Országos főállatorvos: szigorítani kell, újra felbukkant a madárinfluenza és a sertéspestis
×
×
×
×