2025. november 6. csütörtök Lénárd
A felújítás alatt lévő M1-es autópálya egyik hídelemének éjszakai beemelése.
Nyitókép: Facebook/MKIF Zrt.

Jó hírt közölt az MKIF az M1-es hídjainak építéséről – képek

Infostart

Az MKIF Zrt. friss beszámolójában megmutatta, hogyan emelték helyre a szakemberek az éjszaka leple alatt az autópálya egyik felüljárójának hídelemeit, ráadásul rekord idő alatt.

Keddről szerdára virradó éjjel helyére emelték a szakemberek az M1-es autópályán a 44-es kilométernél az új, épülő híd első elemeit. Annyira jól haladtak a munkatársaink, hogy az eredetileg tervezett kettő helyett, egy éjszaka alatt végeztek a beemeléssel – írja Facebook-on közzétett beszámolójában az MKIF Zrt. Hozzátették, ennek köszönhetően szerdán az adott helyen már csak néhány órás forgalomkorlátozást terveznek.

A beszámolóból kiderül, hogy ezúttal 5 darab, egyenként 36 tonna tömegű gerenda-pár került a helyére. A művelet fokozott koncentrációt és precizitást igényel, ugyanis a több tíz tonnás elemeket milliméter pontosan kell a helyükre illeszteni.

Az emelési műveleteket biztonságosan csak forgalomtól elzárt területen lehet elvégezni, ezért folynak éjszaka a munkálatok. Az MKIF felhívja rá a figyelmet, hogy a forgalmi rend a következő napokban éjszakáról-éjszakára változhat, ezért az arra közlekedők figyeljék a folyamatosan frissülő információs oldalt.

A tervek szerint a következő beemelés ugyanígy a Győr felé vezető oldalon, péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszaka, várhatóan 22:00 és 6:00 között lesz. A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és sávlezárásokra kell számítani, de csak 22:00 és másnap 6:00 között. A munkavégzés ideje alatt mindkét irányba biztosított lesz a forgalom, a pályát csak éjszaka és csak rövid időkre, legfeljebb percekre zárják majd le.

