További hónapokkal csúszhat a Flórián téri felüljáró felújítása

„Elkezdődött a déli felüljáró részműszaki átadás-átvétele. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozó elvégezte a szerződésben kirótt feladatokat, most pedig a BKK szakemberei ellenőrzik, hogy milyen minőségben készítette el ezt a munkát, és ha találnak még kisebb javítanivalókat, jelzik a vállalkozónak, és ezeket ki kell javítania a következő időszakban” – fogalmazott Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban

Ha ezzel végeztek, akkor megtörténhet a Flórián téri felüljárón az ideiglenes forgalomba helyezés, ami azt jelenti majd, hogy várhatóan

a tél beállta előtti időszakban újra fel lehet majd hajtani a déli felüljáróra,

így a Szentendrei út felől Pest felé újra lehet majd használni a felüljárót – adott becslést az átadásra.

A felújítás során nem várt problémák merültek fel, a szóvívó elmondta, a híd alsóbb rétegeiben nagyobb volt a korrodálódás mértéke, mint amire előzetesen számítani lehetett, de ezt a vállalkozó kezelte. Más kérdés, hogy a felüljáró északi ágánál is hasonlóra lehet ezután számítani. Ez azt jelenti, hogy

„az eredetileg tervezettnél tovább tart majd pár hónappal a teljes felújítás”.

Az elkészült déli hídszárny megnyitásának pontos idejét nem tudta megmondani Kovács Bendegúz, csak azt közölte, hogy abban bíznak, hogy a vállalkozó mindent nagyon magas színvonalon elvégzett. „Ha viszont hibát találunk, azt ki fogjuk javíttatni, kerül annyi időbe, amennyibe kerül, azért, hogy utána a lehető legmagasabb minőségű hidat kaphassák vissza a budapestiek”.

Miután a déli hídszakaszt használni kezdik az autósok, rögtön elkezdődik az északi híd lezárásához kapcsolódó ideiglenes forgalmi rend kialakítása, ezért lesz egy átmeneti időszak, amikor felfestik a sávokat, átállítják a lámpaprogramot a szakemberek. Utána hosszabb ideig ismét ideiglenes forgalmi rend lesz életben, hasonlóan a déli hídnál megszokotthoz, továbbra is a közösségi közlekedés kap elsőbbséget – tájékoztatott a BKK szóvivője.