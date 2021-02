Percről percre - a koronavírus-járvány szombati hírei

Természetesen mindent betartva, és "az időpontot" is megvárva. De feladat nem kevés van.

Egy brazil kutatás eredménye szerint kevesebb oxigénre is van szükségük azoknak, akik kolhicintartalmú gyógyszert kapnak.

2021.02.06. 09:00

Négy hónapon belül is lehetséges újrafertőződni, ahogyan azt egy negyvenes éveiben járó férfi esete is mutatja: az orvosok arra figyelmeztetnek, többekkel következhet be ez, mint ezt eddig gondoltuk.