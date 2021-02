Gyakoribb lehet az újrafertőződés, mint eddig hittük

Négy hónap és negatív tesztek sorozata választotta el egy férfi két koronavírusos megbetegedését - ez az eset is figyelmeztet az újrafertőződés jelenségének létezésére. Igaz ugyanakkor, hogy az orvosok arra is felhívják a figyelmet, hogy a második megbetegedés jó eséllyel enyhébb tünetekkel jár az elsőnél. Korábbi kutatások is megerősítik, hogy lehetséges rövid időn belül kétszer is elkapni az új koronavírust, bár azok négy hónapnál hosszabb védettségről számoltak be. A kutatók, akik a fenti férfi esetét a BMJ Case Reportsban ismertették, felhívták a figyelmet arra is, hogy nehéz megállapítani, az eredeti megbetegedésből származó vírusleadásról van-e szó továbbra is, írja a Sky News.

Kutatni kell az antitestek szerepét

"A súlyos megbetegedésből felépülők esetében a robusztus antitest-szintnek köszönhetően a védelem hosszabb lehet, az esetleges második megbetegedés pedig, ha az bekövetkezne, kevésbé lehet súlyos. További megfigyelések szükségesek ahhoz, hogy feltételezésünket bebizonyíthassuk" - mondják a kutatók.

"Az antitestek jelenlétének vagy hiányának szerepe, valamint azok jelentősége az újrafertőződés kockázatának csökkentésében még nem egyértelmű. Valószínű, hogy az antitestszint csökkenése vagy annak hiánya hajlamosíthat az újrafertőződésre"

- tették hozzá.

Rizikócsoport tagja volt a beteg

A kutatók által ismertetett esetben szereplő negyvenes férfi kettes típusú diabéteszben, pajzsmirigy-alulműködésben és túlsúlyban is érintett volt: ezek mind rizikófaktort jelentenek koronavírus szempontjából. Első megbetegedésekor kórházba került nehézlégzés és sípoló tüdő miatt, légzőszervi elégtelenség lépett fel nála, így amellett, hogy lélegeztetőgépre került, vérhígítóval és egyéb gyógyszerekkel kezelték. Két hónapnyi kórházi tartózkodása alatt komplikációk is felléptek nála, melyek miatt rehabilitációra szorult.

Az első, április megbetegedés után augusztusban ismét pozitív lett a tesztje, ekkor azonban egyetlen napot töltött csak kórházban, de két hét múlva újra egy heti kezelésre szorult. Saját bevallása szerint nem találkozott sok emberrel és családtagjai közül senkinél sem tapasztaltak tüneteket.

Több eset is lehetséges

A kutatók szerint valószínűleg újrafertőződésről van szó esetében, melynek súlyosságát az első betegségből megmaradt immunvédelem tompította. Danny Altmann, az Imperial College London immunológusa szerint bár csak száz újrafertőződéses eset ismert, valószínűleg ennél jóval több következett be már világszerte - legalábbis más orvosokkal folytatott beszélgetései erre engednek következtetni. A professzor arra is figyelmeztetett, hogy

brazil egészségügyi dolgozóknál a második fertőzés volt súlyosabb,

sőt, volt aki abba bele is halt, így nem egyértelmű, hogy egy második megbetegedés enyhébb lesz az elsőnél. Azt nehéz megállapítani, hogy erről vajon a brazil variáns megjelenése tehet-e. Az immunvédelem hossza A brit SIREN-kutatás a betegek 83 százalékánál mutatta ki antitestek jelenlétét öt hónappal a megfertőződést követően.

44 esetben ugyanakkor valószínűsíthetően bekövetkezett újrafertőződés is.

Egy másik kutatás 88 százalék esetében fél év után is kimutatta az antitestek jelenlétét.

