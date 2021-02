Ahol felpörög az oltás, ott templomtól bárig minden helyre szükség lesz

A világvárosokban ezekben a napokban-hetekben "pörög fel" az oltás tempója, ám sok helyütt még a mennyiségi tesztelés a feladat.

Az Euronews összeállítása szerint Párizsban például egy melegbár, a Le Depot épp szombaton vedlett át tesztponttá, ha már a "hagyományos funkcióval" nem üzemelhet.

London is hasonló helyekkel büszkélkedhet; mintegy száz klub vár engedélyre ahhoz, hogy oltópont legyen. A The Cuckoo Club tulajdonosa az Euronewsnak elmondta, ha a koronavírus előbb eltűnik, az nekik is jó.

Nagy-Britannia-szerte mozik, templomok, hobbiboltok, versenypályák, stadionok is szeretnének segíteni a folyamatban.

Nyitókép: MTI/EPA/Török egészségügyi minisztérium