Törzsvendégei menthetnek meg egy budai kocsmát

Egy hűvösvölgyi kocsma törzsvendégei elhatározták, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva tartani kényszerülő kedvenc helyüket, a Kifli és Kocsmát megmentik - írja a HVG.

A hely tulajdonosához egyszer csak egy bukósisakos motoros futár érkezett a közelmúltban, kezébe nyomott egy csomagot egy levéllel, a csomagban pedig a törzsvendégek borravalóra szánt összegei voltak, meg egy levél, hogy "ezt hadd adják".

A kocsmát hat és fél éve hozta létre egy házaspár, amely a közelmúltban már minden reményét elvesztette az újranyitásra.

Kicsit korábbról kell kezdenem, mert mély és igazi érzésekről kell beszámolnunk. Hat és fél éve megálmodtunk valamit,... Közzétette: Kifli ÉS Kocsma – 2021. február 4., csütörtök

Azt üzenik a jótevőknek: "bárkik is bujkáltok a bukósisakos emberke mögött, tudjátok meg, hogy most pont megmentettetek minket, most pont visszaadtátok az életbe vetett hitünket és biztos, hogy ez a csehó ki fog nyitni. Most főleg nektek köszönhetően! Köszönjük és csak kerüljetek elő, szem és torok nem marad szárazon, a hordó nem áll meg".

Nyitókép: Pixabay