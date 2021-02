Koronavírus: köszvénygyógyszer rövidítheti le a kórházi tartózkodást

Az általában köszvény kezelésére használt, olcsó kolhicintartalmú gyógyszerek alkalmazása kórházi tartózkodások rövidítése mellett a túlélés esélyeit is növelheti, több mint ötödével csökkentve a halálozás előfordulását, írja a The Guardian.

A kutatók korábban is nagy lehetőséget láttak a reumatikus megbetegedések kezelésére használt kolhicinben: úgy vélték, ez lehet az első szájon át szedhető gyógyszer a koronavírus-fertőzés járóbeteg-ellátásban történő kezelésére. Egy friss brazil kutatás most arra mutat rá, hogy a terápia valóban hatásos lehet: a test gyulladásos folyamatait enyhítő szer segít kivédeni az erek falát borító sejtek károsodását is. Azt is hozzátették, hogy jótékony hatása mellett

a kolhicinnek nincsenek káros mellékhatásai

sem, nem károsítja sem a májat, sem a szívet, és az immunrendszert sem nyomja el úgy, mint más, a koronavírus kezelésére kipróbált szerek.

Az, hogy a páciensek rövidebb időt töltenek el kórházban, illetve nincs szükségük olyan hosszan oxigénre, nemcsak nekik jó: az ellátásukra költött összeg is csökken, illetve hamarabb szabadulnak fel ágyak az intézményekben. A kutatást ugyanakkor kevés beteg bevonásával végezték, így további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, a kolhicin segít-e elkerülni az intenzív ellátás szükségét, illetve valóban csökkenti-e a halálozást.

A kutatást április és augusztus közt végezték Brazíliában középsúlyos és súlyos állapotú koronavírusos betegen, akik különböző dózisban kaptak kolhicint kórházi kezelésük során. Az eredmények szerint azok, akik kaptak a szerből, négy napig kaptak oxigént, míg azok, akik nem, hat és fél napig. A kolhicinnel kezelt betegek egy hét után távozhattak az intézményből, míg a gyógyszerrel nem kezeltek kilenc napot töltöttek ott. A kolhicin Magyarországon egy kolhicintartalmú gyógyszer van forgalomban.

Az őszi kikerics érett magjából nyerik ki a gyógyszerben használt hatóanyagot.

Köszvény és a reumatikus megbetegedések esetén, valamint szívburokgyulladásnál és familiáris mediterrán láznál is használatos a szer.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán