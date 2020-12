Koronavírus: különleges feladatot kapott a Bethesda

Miután a koronavírusos gyerekeket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet látja el a központi régióban, a Bethesda Gyermekkórházra az a speciális feladat hárult, hogy a nem fertőzött gyerekek esetében bővítse az ellátásait. Egyes kórházakban ráadásul már a gyerekosztályokat is koronavírusos betegek fogadására kellett átalakítani – magyarázta az InfoRádiónak Velkey György, mintegy megerősítve azt is, hogy a Bethesdában továbbra is minden ellátás adott a gyermekek számára.

Minden kivizsgálást, akut ellátást és tervezett műtétet elvégeznek,

csak a szokásoshoz képest nagyobb területre kiterjedve.

Bizonyos szakterületeken, így például az égésellátásban az egész ország területéről fogadnak gyerekeket, ahogyan kiterjedt területről érkeznek neurológiai rehabilitációs betegek is, de például a kistarcsai kórházban is a gyerekosztálynak be kellett zárnia, kizárólag az újszülött osztály maradt működőképes, így Pest megye északi részéről a gyerekgyógyászatról, vagy fül-orr gégészetről is közvetlenül a Bethesdába kerülnek a gyerekek a koronavírus-járvány alatt.

A szakember az InfoRádió kérdésére válaszolva arra is kitért, hogy a járványügyi szabályzat értelmében

minden gyerekkel folyamatosan jelen lehet egy–egy szülő,

amit a Bethesda külön kér is a közeli hozzátartozóktól, mintegy segítendő a gyerekek kórházi tartózkodását.

Velkey György kiemelte, minden ellátásra szoruló gyereket felvesznek, annak ellenére, hogy a Bethesda Gyermekkórház igen zsúfolt, miután több feladatot is ellátnak már, mint ami a meglévő főinfrastruktúrába belefér. Éppen ezért egy szárnybővítést is terveznek az elkövetkezendő években, amiről már kormánydöntés is született.

