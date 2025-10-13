ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Négy autós tévhit, amelyeknek sokszor bedőlünk a tankoláskor

Infostart

Számos, régóta élő tévhit kering az autósok körében az üzemanyag-fogyasztásról, a tankolás idejéről és a motorhasználatról. Ezek a hiedelmek a modern autók technológiája mellett már nem állják meg a helyüket, sőt, némelyikük komoly műszaki károkat is okozhat.

Az autoszektor.hu szedte össze azokat az autós tévhiteket, amelyeket még szüleinktől örökölhettünk, valamikor a 70-es évekből.

Hidegben tankolva több üzemanyagot kapok

A tévhit: Elméletileg a hőtágulás miatt a hidegebb reggeli vagy esti órákban sűrűbb üzemanyagot lehetne tankolni, ami csekély megtakarítást eredményezhet.

A valóság: Bár fizikailag igaz a hőtágulás elve, a modern benzinkutak föld alatti tartályokban, hőszigetelt körülmények között tárolják az üzemanyagot, ami minimalizálja a hőmérséklet-ingadozást. A nap folyamán beálló esetleges csekély hőmérséklet-változás olyan elenyésző, hogy egy átlagos tankolásnál jelentéktelen, filléres különbséget okozna, jelentős megtakarítás nem érhető el.

Kevesebbet fogyaszt az alapjárat, mint az újraindítás

A tévhit: Sokan gondolják, hogy egy rövid megállás (például piros lámpánál) alatt kevesebb üzemanyagot használ el a jármű, ha alapjáraton hagyják, mint ha leállítják és újraindítják a motort.

A valóság: A kutatási adatok szerint, amennyiben a várakozás ideje meghaladja a 10 másodpercet, már takarékosabb leállítani a motort. A modern gépkocsik indításkor lényegesen kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, mint régen, így az újraindítás költségei minimálisak. A motor leállítása ezen felül a károsanyag-kibocsátás szempontjából is előnyös. Az újabb modellekben a Start/Stop rendszer automatikusan elvégzi ezt a műveletet a vezető helyett.

Nem gond majdnem üres tankkal autózni

A tévhit: A tartalékra autózás csak annyi kockázattal jár, hogy kifogyhat az üzemanyag.

A valóság: Ez az egyik legkárosabb autós szokás műszaki szempontból. Ha az üzemanyagtartály szinte üres, megnő az esélye annak, hogy a tank alján leülepedett szennyeződések bekerülnek a motorba, komoly károkat okozva. Emellett az üzemanyagpumpa hűtését maga az üzemanyag is biztosítja. Ha a tank majdnem üres, az üzemanyagpumpa hűtése nem megfelelő, így nagyobb valószínűséggel hibásodhat meg.

Az üzemanyag sosem romlik meg

A tévhit: A benzin és a dízel korlátlan ideig megőrzi a minőségét tárolás során.

A valóság: Az üzemanyagok idővel veszítenek minőségükből, mivel a bennük lévő vegyi anyagok lebomlanak és tulajdonságaik megváltoznak. Általános iránymutatásként a benzin megközelítőleg 6 hónapig, míg a dízel nagyjából 12 hónapig tartható el jelentős minőségromlás nélkül. A pontos időtartamot a tárolási körülmények – mint az oxigén, a páratartalom és a hőmérséklet – is befolyásolják. Ritkán használt benzines autók esetében a magasabb oktánszámú, prémium üzemanyag használata javasolt, mivel annak valamivel hosszabb lehet a szavatossági ideje.

