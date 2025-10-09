Ilyet sem gyakran látni: szabálytalankodó rendőrautót rögzített a fedélzeti kamera – videó

Olyan videót kapott olvasójától, Szolnokról a Budapesti Autósok közösségi oldala, ami elsőre a szakértőket is megtévesztette.

A néző figyelmét először annyira lekötheti a bal oldalról érkező, a zebrára lépő gyalogos, hogy talán fel sem tűnik, miben sértette meg a KRESZ-t a rendőrautó. Sokan ugyanis tévesen azt gondolják, hogy a bal oldalon a gyalogátkelőre lelépő gyalogos miatt történt a szabálysértés, pedig nem:

az osztott pályás úttesten a balról érkező gyalogosnak még nem kellett elsőbbséget adni, hiszen a rendőrautó sofőrje nem akadályozta a gyalogos átkelését – írják, hozzátéve, hogy van egy szabály, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A rendőrautó ugyanis párhuzamos közlekedésre alkalmas úton a gyalogátkelő előtt álló autó mellett haladt el, ami tilos.

A felvételt készítő sofőr annyit fűzött az esethez, hogy ha ő csinált volna ilyet, a rendőrök biztosan azonnal egy csekkel „jutalmazták” volna.

A videó második fele már Csepelen játszódik, ahol a kamera tulajdonosa jelezte egy szembe jövő, bekanyarodni készülő sofőrnek, hogy elengedi. Jobb felől viszont egy gyalogos átkelő helyezkedett el, amin egy nő éppen egy babakocsit tolva haladt.

„Idős sofőr, villogtam neki, hogy menjen nyugodtan, ráérek, elfért volna a babakocsis nő mögött, ha nem nagy lendülettel és körültekintve kanyarodik be. Ehelyett középre kanyarodva nekikoccant a babakocsinak, kiszállni nem szállt ki, pár szót váltottak a hölggyel, láthatóan nagy baj nem történt az ijedtségen kívül, ezután még azért biztos, ami biztos alapon félreálltam én is és a mögöttem lévő autós is, kérdeztem a hölgyet, hogy minden rendben van-e.” – írta a portálnak a videó beküldője.