ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.1
usd:
335.95
bux:
101811.05
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Ilyet sem gyakran látni: szabálytalankodó rendőrautót rögzített a fedélzeti kamera – videó

Infostart

A járőrkocsi nem tartott be egy fontos, a gyalogos átkelőkre vonatkozó szabályt, amiért más rögtön kapta volna kézhez a csekket.

Olyan videót kapott olvasójától, Szolnokról a Budapesti Autósok közösségi oldala, ami elsőre a szakértőket is megtévesztette.

A néző figyelmét először annyira lekötheti a bal oldalról érkező, a zebrára lépő gyalogos, hogy talán fel sem tűnik, miben sértette meg a KRESZ-t a rendőrautó. Sokan ugyanis tévesen azt gondolják, hogy a bal oldalon a gyalogátkelőre lelépő gyalogos miatt történt a szabálysértés, pedig nem:

az osztott pályás úttesten a balról érkező gyalogosnak még nem kellett elsőbbséget adni, hiszen a rendőrautó sofőrje nem akadályozta a gyalogos átkelését – írják, hozzátéve, hogy van egy szabály, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A rendőrautó ugyanis párhuzamos közlekedésre alkalmas úton a gyalogátkelő előtt álló autó mellett haladt el, ami tilos.

A felvételt készítő sofőr annyit fűzött az esethez, hogy ha ő csinált volna ilyet, a rendőrök biztosan azonnal egy csekkel „jutalmazták” volna.

A videó második fele már Csepelen játszódik, ahol a kamera tulajdonosa jelezte egy szembe jövő, bekanyarodni készülő sofőrnek, hogy elengedi. Jobb felől viszont egy gyalogos átkelő helyezkedett el, amin egy nő éppen egy babakocsit tolva haladt.

„Idős sofőr, villogtam neki, hogy menjen nyugodtan, ráérek, elfért volna a babakocsis nő mögött, ha nem nagy lendülettel és körültekintve kanyarodik be. Ehelyett középre kanyarodva nekikoccant a babakocsinak, kiszállni nem szállt ki, pár szót váltottak a hölggyel, láthatóan nagy baj nem történt az ijedtségen kívül, ezután még azért biztos, ami biztos alapon félreálltam én is és a mögöttem lévő autós is, kérdeztem a hölgyet, hogy minden rendben van-e.” – írta a portálnak a videó beküldője.

Kezdőlap    Autó    Ilyet sem gyakran látni: szabálytalankodó rendőrautót rögzített a fedélzeti kamera – videó

gyalogos

csepel

szolnok

szabálytalanság

rendőrautó

babakocsi

átkelő

kanyarodás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat
Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Európában kedvező hangulatban telt a kereskedés, és a magyar tőzsde is jól teljesített. Eközben Amerikában is jó vitt a hangulat a piacokon. Az arany árfolyama ma is új csúcsra ment, és az ezüstnél is közel a történelmi rekord. Közben a BMW profit warningja után esnek az autóipari részvények, az OTP pedig fontos szintről fordult. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: mikor lesznek az őszi Joy napok és mennyi a Joy 2025 kuponfüzet ára? Itt találhatod meg a Joy napok 2025 kuponok listáját, ilyen kedvezményekkel vásárolhatsz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Israel agreed to withdraw troops and all Israeli hostages will be released, the US president says, although timings remain unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 04:24
Ezt a tankolási trükköt mindenkinek ismernie kellene – videók
2025. október 8. 21:32
Terjeszkedik a Mol Limo, több nagy városban is elérhető a szolgáltatás
×
×
×
×