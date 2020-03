Könnyítéseket vezetnek be a koronavírus miatt az európai bankok

Enyhül a banki szigor Olaszországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában. A pénzintézetek elfogadják, hogy az új típusú koronavírus-fertőzés miatt bevezetett karanténok bevételkiesést okozhatnak a hiteleseknek.

Az olasz gazdasági tárca ezért például koordinál a helyi bankokkal, hogy azok adjanak ideglenes lehetőséget a törlesztés felfüggesztésére vagy a részletek csökkentésére.

A bankokat tömörítő IBA lobbicsoport közölte:

tagjai készek bármit megtenni, hogy a magánszemélyek és cégek elkerüljék a csődöt.

Ebbe beletartozhat az, hogy felfüggesszék a kamatfizetést, egy évig ne tegyék őket BAR-listára és meghosszabbítsák a hitel futamidejét.

Hasonló lépéseket vezettek be Itáliában a 2008-2009-es pénzügyi válság során.

Nagy-Britanniában most a Royal Bank of Scotland nevű bankcsoport jelentett be könnyítéseket. A brit bankok érdekvédelmi szervezete azt mondta: a COVID-19 járvány érintettjei számára készek megnövelni az A-hitelt, és kedvezményes hitel vagy jelzáloghitel-visszafizetési lehetőségeket biztosítani.

„A lényeg az, hogy ezt kérelmezniük kell”

– mondta Stephen Jones vezérigazgató.

A korábban említett Royal Bank of Scotland csoportba tartozó NatWest 5 milliárd fontos keretet hozott létre arra, hogy átsegítse a kisvállalkozásokat a járványon. Az intézkedés részeként halasztható lesz a törlesztés, rendkívüli hiteleket biztosítanak és elállnak a kezelési költségektől.

A rivális Lloyds mérsékelte a kezelési költségeket és szintén úgynevezett „fizetési szabadságot” ad, azaz az ügyfél választhatja, hogy néhány hónapig ne törlesszen.

Soron kívüli kamatcsökkentést jelentett be a Bank of England

Szerda reggel a Bank of England a hetekkel későbbre tervezett monetáris tanácsülés előtt rendkívüli kamatlábcsökkentésről döntött és

0,25% százalékra tolta le az irányadó kamatlábat, hogy megvédje a brit gazdaságot a koronavírus-fertőzés sokkjától.

Franciaországban közben a kormány azt akarja elérni a bankfelügyeleteknél, hogy a törlesztéssel küzdő cégek számára terjesszék ki azt a türelmi időszakot, amíg nem minősítik bedőltnek a hiteleiket. Az intézményeknek, beleértve az Európai Bankfelügyeletet, rugalmasságot kell mutatniuk a járvány idején – mondta Bruno Le Maire pénzügyminiszter.

Az Európai Központi Bank várhatóan csütörtökön jelent be lépéseket az eurozónát fenyegető válság elkerülésére.

Christine Lagarde elnök azt mondta:

ha a kormányok nem tesznek sürgős lépéseket, akkor Európát ismét olyan válság fenyegeti, mint 2008-ban.

Tudósítók megjegyzik: az EKB-nak kevés eszköze van, mert már most 0 százalékos a kamatláb. Fent kell azonban tartani a bizalmat a bankokban, különösen az Olaszországot fenyegető mély recesszió és a várhatóan sorozatosan bedőlő olasz hitelek miatt.

