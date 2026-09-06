Hőkamerás drónnal szálltak a gólya fölé, meghökkentő dolgot fedeztek fel

A nemzeti park természetvédelmi őrei március közepén kezdték felmérni a potenciális élőhelyeket, majd április 22-én azonosították a fészket, amelyben két felnőtt madár tartózkodott.

A május végén ellenőrzött

három tojásból két fióka kelt ki.

A nevelési időszak végén, július végén a fészekben maradt egyetlen fióka sikeresen elvégezte a szárnypróbákat, augusztus elejére pedig kirepült – írja a zaol.hu.

A fekete gólya Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 ezer forint. A nemzeti park igazgatósága arra kéri a kirándulókat, hogy az erdei élőhelyek csendjének megőrzésével segítsék a rejtőzködő fajok háborítatlanságát.