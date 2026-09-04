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Humanoid robot.
Nyitókép: Pixabay

Bedurvult egy orosz humanoid robot, hárman tudták csak lefogni - videó

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A közösségi médiában elterjedt egy oroszországi elektronikai üzletben rögzített összecsapás egy humanoid robot és három ember között. Az egyik férfi meglökte a robotot, aki agresszívan kezdett viselkedni, verekedésre készült és rugdosódott.

A robot a boltban sétált, amikor egy fekete pólót viselő férfi odalépett hozzá, megpróbált vele kezet fogni, majd amikor a robot nem reagált, meglökte.

A robot néhány pillanattal később harci pózba csapta magát és egyik lábát a férfi irányába lendítette. Úgy tűnt, mintha a gép megpróbálta volna megrúgni a lökdösődőt. A robot ezt követően is kalimpált egy ideig, le kellett fogni ahhoz, hogy ki tudják kapcsolni. A művelethez három emberre volt szükség.

A felvétel gyorsan elterjedt az X-en, a kommentelők viccelődve úgy reagáltak, hogy a robot egyszerűen visszavágott, amiért meglökték. Egy másik hozzászóló azt írta, hogy az emberi ego még a robotokat is képes megőrjíteni, míg valaki szerint a gép csupán megvédte magát.

Az Index cikke szerint ugyanakkor a humanoid robotokat bizonyos esetekben távirányítással is lehet irányítani. Ez azt jelenti, hogy a látványos mozdulat önmagában még nem bizonyítja, hogy a gép önállóan döntött úgy, hogy visszarúg a férfinak. Egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a robot saját döntése alapján reagált volna a lökésre.

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Kezdőlap    Tudomány    Bedurvult egy orosz humanoid robot, hárman tudták csak lefogni - videó

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