Bedurvult egy orosz humanoid robot, hárman tudták csak lefogni - videó

A robot a boltban sétált, amikor egy fekete pólót viselő férfi odalépett hozzá, megpróbált vele kezet fogni, majd amikor a robot nem reagált, meglökte.

A robot néhány pillanattal később harci pózba csapta magát és egyik lábát a férfi irányába lendítette. Úgy tűnt, mintha a gép megpróbálta volna megrúgni a lökdösődőt. A robot ezt követően is kalimpált egy ideig, le kellett fogni ahhoz, hogy ki tudják kapcsolni. A művelethez három emberre volt szükség.

?? INSOLITE | En Russie, dans un magasin de technologie, un robot a tenté d’attaquer un client après que celui-ci l’a poussé. pic.twitter.com/NgUhA5yatU — La Twitchance (@LaTwitchance) September 2, 2026

A felvétel gyorsan elterjedt az X-en, a kommentelők viccelődve úgy reagáltak, hogy a robot egyszerűen visszavágott, amiért meglökték. Egy másik hozzászóló azt írta, hogy az emberi ego még a robotokat is képes megőrjíteni, míg valaki szerint a gép csupán megvédte magát.

Az Index cikke szerint ugyanakkor a humanoid robotokat bizonyos esetekben távirányítással is lehet irányítani. Ez azt jelenti, hogy a látványos mozdulat önmagában még nem bizonyítja, hogy a gép önállóan döntött úgy, hogy visszarúg a férfinak. Egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a robot saját döntése alapján reagált volna a lökésre.