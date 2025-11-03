Kiss László: AI-generált álhírözön miatt lett híres az Atlas/3i üstökös

Október 29-én egy rejtélyes objektum érkezett a Naprendszerből, a 3I/Atlas néven ismert üstökös. A szakemberek is találgatják, hogy vajon egy újabb aszteroidáról, vagy netán egy idegen világból érkező objektumról van-e szó. A kérdésre, hogy miért is különleges ez az objektum, Kiss László csillagász, akadémikus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója válaszolt az InfoRádióban.

A történet július 1-jén kezdődött, amikor az Atlas nevű égboltfelmérő program a déli égen talált egy halvány, de mozgó égitestet, amit két nappal a fölfedezés után nagyobb távcsövekkel már egy olyan pici pontnak láttak, ami körül egy halvány ködösség van, tehát üstökös. A C/2025 nevet kapta – ami egy ilyenkor szokásos kód –, de aztán nagyon gyorsan, két napon belül kiderült, hogy a pályája alapján ez nem a Nap körül keringő üstökös, hanem a csillagközi térből érkezett. Ezért kapta a 3i/Atlas végső elnevezést, amelyből a fölfedező program az Atlas, a 3i pedig azt jelenti, hogy ez a harmadik olyan égitest 2017 óta, amely nem a Nap körül kering, hanem átsüvít a Naprendszerünkön. Tehát

ez a harmadik intersztelláris, vagyis csillagközi égitest, amit a csillagászok valaha is fölfedeztek.

Mint Kiss László elmondta, ez egy olyan üstökös, amely egy másik csillagtól szökött el, és most átsüvít a Naprendszerünkön. A múlt szerdán, október 29-én került napközelbe.

„Július közepén Avi Loeb, a Harvard asztrofizikusa ledobta a mentális atombombát, egy cikket, aminek egy kérdőjelet tett a címébe, hogy esetleg idegen technológiáról lenne szó, de a globális média a kérdőjelet fölkiáltójelnek olvasta, és azóta küzdünk az álhírek hadával” – mondta Kiss László.

Sok hozzá nem értő azt állította, hogy az objektum manőverezhet a Nap körül, márpedig üstökösökre, aszteroidákra ez nem jellemző – de ez totális álhír, az égvilágon semmi bizonyíték nincs rá, a 3i/Atlas teljesen követi a kiszámított pályáját. Most pénteken, október 31-én Arizonából nagyon szélsőséges megfigyelési körülmények közepette sikerült ismét a Földről is észlelni, pontosan azt a pályát követi, amit kell.

Előtte napészlelő űrszondák is látták, sőt a Mars körül keringő európai űrszonda is lefotózta olyan távcsövekkel, olyan eszközökkel, amelyeket nem üstökös észlelésre találtak ki. November közepétől már bárki lefotózhatja kisebb-nagyobb távcsővel is,

decembertől pedig már akár egy félméteres fényvödörrel (lightbox-szal) Magyarországon is észlelhető lesz az Oroszlán csillagképben.

„Még egyszer hangsúlyoznám: az üstökös semmi olyan anomáliát nem mutatott, amit a csillagászok ne tudtak volna megmagyarázni a klasszikus paradigmán belül, de azzal, hogy a globális média fölkapta, elöntötte a közösségi médiát, az AI-generált teljesen hamis álhírözön miatt sokan sajnos bekapták ezt a horgot, és teljesen a Ne nézz fel! című filmnek az inverzében érzem magamat, hiszen folyamatosan cáfolnom kell, nem, nincs semmi anomália” – mondta Kiss László, aki szerint egyszerűen egy másik csillagtól elszökött égi vándorról van szó, aminek pontosan tudjuk és látjuk az útját.

A pályáját nagyon pontosan tudtuk már szeptember végén is, hiszen két hónapos ívből már pontos pályát lehetett számítani. A napunkhoz képest 60 km/másodperces sebességgel átrobog a Naprendszeren, ami azt jelenti, hogy kétszer nagyobb a sebessége, mint a Föld nap körüli keringési sebessége. Voltak, akik megpróbálták beazonosítani, hogy merről jött. Egy nagy csillagkatalógusban az elmúlt 100 millió évben visszaszámolva a pályáját,

egy csillagot sem közelített meg egy fényévnél közelebb, tehát valószínűleg akár már milliárd évek óta elszökhetett a saját Naprendszeréből,

„Azon, hogy ilyenek vannak, nem lepődünk meg, hiszen a mi Naprendszerünkben a Jupiter és a Szaturnusz bolygó is az elmúlt 40 évben két üstököst is csillagközi pályára térített” – mondta Kiss László, hozzátéve: ilyenek jelenségek vannak, vártuk is, hogy legyenek, és most a 2020-as években egyre több égboltfelmérő program teszi lehetővé, hogy rutinszerűen kezdjük őket fölfedezni. Vagyis ilyen szempontból semmi meglepő nincs benne. Abból a szempontból szerencsénk van vele, hogy most egy másik csillag anyagát távcsővel, távérzékeléssel, spektroszkóppal elemezni tudjuk. „Most itt van nekünk a szegény ember csillagközi szondája, ha mi nem mehetünk oda, akkor ő jöjjön ide” – fogalmazott a csilalgász.

A színképelemzéssel nagyjából biztos információkat lehet szerezni. Voltak különbségek a szén-dioxid, víz arányában a tipikus üstökösökhöz képest, de ez megmutatta, hogy üstökös, hangyányit különböző összetétellel. A múlt hét végén megjelent egy friss tanulmány, ami azt is meg tudta magyarázni, hogy a kidobódott gázanyagok mennyisége július-augusztus során miért és hogyan változott. Arra jutottak, hogy milliárd éveket repülhetett a csillagközi térben, és a galaktikus kozmikus részecskék gyakorlatilag megsütötték a külső 10-15 méteres burkát, és onnan más összetételű anyag szabadul ki, mint az üstökösmag belsejéből. Az üstökösökre vonatkozó klasszikus kis égitest-tudásunk lényegében minden eszköze megvan arra, hogy megmagyarázza az Atlas üstökös megfigyelt paramétereit.

Félnivalónk tehát nincsen. Felejtsük el a riogató nyilatkozatokat, a Harvard-professzorét is, mert ő egy fekete lyukakkal foglalkozó kozmológus szakember, aki valahogy az elmúlt 10 évben rákattant erre a témára, de ez számára hobbi, a kiségitestekhez igazából nem ért.

Attól még, hogy sokat beszél róla, attól még nem lesz igaza, és csak cáfolni tudom, n+1-edik alkalommal az idegen lények által épített űrhajó-elméleteket

– hangsúlyozta Kiss László csillagász, akadémikus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója az InfoRádióban