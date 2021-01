Oltóanyagok keverése, a második oltás késleltetése: ez a magyarázat

Nemzetközi aggodalom kíséri a britek döntését, miszerint akár 12 hét is eltelhet a koronavírus ellen országukban elérhető vakcinák beadási időpontja közt, ráadásul az egyik gyártótól származó kezdőadag után a másik gyártó vakcinájával is befejezhetik az oltási sort.

A döntések mögött tudományos magyarázat áll, a The Guardian összeállítása az okokra világít rá.

Lesz második adag is

A kezdeti terv az volt, hogy a gyártói ajánlást követve három hét különbséggel adják be az oltásokat, a Védőoltási és Immunizációs Bizottsága (JCVI) azonban a fertőzések növekvő száma és a gyorsabban terjedő variáns megjelenésének hatására kezdett számolni. Arra jutottak,

nagy valószínűséggel komolyabb közegészségügyi haszna van

rövid távon annak, ha többen kapnak első adagot, és csak 12 hét múlva - amikor már feltehetően nagyobb mennyiségű vakcina áll rendelkezésre - következik a második oltás. A módszertől azt remélik, a halálozások száma is csökken.

Ezt a döntést Tony Blair volt miniszterelnök javaslatához hasonlítják sokan - az ország egykori vezetője azt indítványozta, hogy mindenki kapjon egy adagot az oltásból. A JCVI ugyanakkor kiemeli: az ő tervük szerint mindenki meg fogja kapni a második adagot is, csak később, mint eredetileg tervezték. Ez az emlékeztető oltás a remények szerint megerősíti és hosszabb távúvá teszi az első adag hatását. Megszólalt a WHO is Biztonságos kompromisszumra van szükség a vakcinák korlátozott mennyisége és az emberi életek megmentése között - szögezte le caz Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodájának a vezetője, és rugalmasságra szólított fel a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának első és második dózisa közti intervallummal kapcsolatban.



Hans Kluge hozzátette: egy olyan döntés, amely szem előtt tartaná a jelenlegi globális előállítási kapacitás korlátozottságát és a kormányoknak az életek mentésére irányuló kötelezettségét, csökkentené az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő terheket is. Hangsúlyozta, a legfontosabb jelenleg az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok tagjainak a beoltása.

Nem kutatták a hatékonyságot

Jogos ugyanakkor az aggály abból a szempontból, hogy nem tesztelték, mi történik, ha ennyire sok idő telik el két oltás között - ahogyan azt sem, mi lesz, ha valaki az első adagot a Pfizer és a BioNTech, a másodikat pedig az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem szeréből kapja, vagy épp fordítva. Utóbbit csak különleges esetben javasolja maga a JCVI is.

A legnagyobb rizikófaktort az jelenti, hogy ha három helyett tizenkét hét telik el a két oltás között, az immunitás szintje annyira csökkenhet, hogy a már egy adaggal oltottak is megfertőződhetnek koronavírussal - igaz, ez a rizikó még mindig kisebb, mintha egyáltalán nem kaptak volna oltást. A Brit Immunológusok Társasága ugyanakkor úgy vélekedik, a második oltás időpontjának 8-9 héttel történő kitolása nem valószínű, hogy változtat a hatékonyságon.

Így vélekedhet Kanada és Németország is, akik fontolgatnak hasonló döntéseket, míg a dánok már be is jelentették, hogy hat hetes különbséggel oltanák be állampolgáraikat.

A tüskefehérje a kulcs

A különböző gyártóktól származó, különböző működési elvű oltások vakcináción belül történő keverésével sem foglalkozott még kutatás. Az AstraZeneca az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztett vakcinája és a Gamaleja Intézet Szputnyik V védőoltásának vegyes beadását kutatják azonban, a feltételezések szerint ezek egymás utáni adása erősebb védelmet jelenthet.

Szigorúan elméleti síkon vizsgálva a kérdést, a különböző gyártóktól származó védőoltások keverésének működnie kell, mivel mind a tüskefehérjén alapszanak, még ha másként is működnek. A brit adatok

Közülük 650 ezer 80 év fölötti, 1 1 millióan élnek Angliában.

Február közepéig szeretnének beoltani mindenkit az országban azok közül, akik az első négy legveszélyeztetettebb csoportban vannak.

Ők az idősotthonok lakói és azok dolgozói, a 80 év fölöttiek, az egészségügy és a szociális szféra frontvonalában dolgozók, a 75 év fölöttiek, a 70 év fölöttiek és az alapbetegségük miatt nagyon veszélyeztetettek.

A négy csoportban összesen 13,9 millió ember van.

