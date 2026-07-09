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A francia Randal Kolo Muani (k) gólt szerez a katari labdarúgó-világbajnokság Franciaország-Marokkó elõdöntõ mérkõzésén az al-hori al-Bajt Stadionban 2022. december 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

„Újrajátsszák” ma este Bostonban a katari vb-elődöntőt

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Legutóbb hivatalos mérkőzésen a 2022-es világbajnokság elődöntőjében találkozott egymással a mai bostoni negyeddöntő két résztvevője, a francia és a marokkói válogatott. A Kékek akkor 2–0-ra nyertek – de a mostani esélyeit latolgatva alig-alig lehet abból a meccsből kiindulni.

Annál is inkább, mert például a négy évvel ezelőtti francia kezdőcsapatból (Lloris – Koundé, Varane, Konate, Th. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Fofana – Dembelé, Giroud, Mbappé) valószínűleg mindössze hárman lépnek ma este is pályára (Koundé, Dembelé, Mbappé), esetleg negyedikként Tchouaméni, ha sérülése mégis rendbe jön annyira.

A marokkóiaknál hasonló a helyzet, Yassine Bounou, Achraf Hakimi és Noussair Mazraoui továbbra is a védelem kulcsembere, Azzedine Ounahi két gólt szerzett a kanadaiak ellen, a legutóbbi meccsen, Sofyan Amrabat ellenben eddig inkább epizodista volt a mostani vb-n. A többiek immár nem kerettagok.

Sokat emlegetett tény, hogy nagyon jó a kapcsolat a két válogatott jó néhány tagja között, a marokkói Issa Diop és Ayyoub Bouaddi francia korosztályos válogatott volt, utóbbit maga Zinédine Zidane kapacitálta arra, hogy várjon a francia felnőttválogatott hívására, de ő elkötelezte magát a marokkóiak mellett.

Achraf Hakimi reagált is az egyik bejegyzésre, jelezve, hogy bár jó viszonyt ápol korábbi PSG-s klubtársával, Kylian Mbappéval, a pályán nem barátok. A L’Équipe arról is beszámolt, hogy Mbappén és Hakimin túl Dembélé és Diop is „időről időre üzenetet vált egymással”.

Deschamps tisztában van vele, hogy Marokkó másfajta és nehezebb feladat elé állítja majd őket mint a nyolcaddöntős ellenfél. „Marokkó játékstílusa nem hasonlít Paraguayéra – mondta. – Négy éve találkoztunk velük az elődöntőben. Játszottak az Afrika-kupa döntőjében is. Kiváló egyéni képességű játékosaik vannak. Nem csupán a játék kedvéért vannak itt; győzni jöttek. Fel kell készülnünk, és jól kell teljesítenünk ezzel a nagyszerű csapattal szemben.”

Mohamed Ouahbi csapata, Marokkó fegyelmezetten védekezik, de nem csupán a védekezésre rendezkedett be. Megvan bennük a technikai tudás a labdatartáshoz, a sebesség az erőteljes ellentámadásokhoz, és az önbizalom is ahhoz, hogy győzelemre játszanak. Hakimi talán a világ legjobbja a posztján, és Brahim Diaz, a Real madrid játékosa is jó formában van.

Ugyanakkor a háromgólos Ismael Saibari játéka kérdéses, miután combizomsérülést szenvedett a Kanada elleni mérkőzésen.

Franciaország továbbra is a torna egyik legveszélyesebb támadósorával rendelkezik Mbappé, Ousmane Dembélé és Michael Olise révén, miközben olyan játékosok is bevetésre várnak a kispadon, mint Bradley Barcola. A Paraguay elleni büntetőjével Mbappé már hét gólnál jár a tornán.

Helyi idő szerint délután négy órakor kezdődik majd a mérkőzés, az AccuWeather szakportál előrejelzése szerint a hőmérséklet várhatóan 32 Celsius-fok körül alakul, részben derült égbolt mellett. „Melegedési folyamat kezdődik” – jelentette az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS), amely a hét korábbi szakaszában még alacsonyabb hőmérsékletre számított.

A páratartalom 70 százalék körüli lesz. „Ez az a fajta időjárás, ami miatt már attól is fülledtnek érződik a levegő, ha kint állunk” – írta a helyi Boston Globe, és arra kéri a nézőket, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot a hőguta elkerülése érdekében.

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„Újrajátsszák” ma este Bostonban a katari vb-elődöntőt
Legutóbb hivatalos mérkőzésen a 2022-es világbajnokság elődöntőjében találkozott egymással a mai bostoni negyeddöntő két résztvevője, a francia és a marokkói válogatott. A Kékek akkor 2–0-ra nyertek – de a mostani esélyeit latolgatva alig-alig lehet abból a meccsből kiindulni.
 

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