ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 7. szombat Rezső
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az esõvizet távolítják el a pályáról a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brazil Nagydíjának idõmérõ edzése elõtt a Sao Pauló-i Interlagos pályán 2026. november 7-én, a futam elõtti napon.
Nyitókép: MTI/AP/Andre Penner

Norrisé a pole pozíció az esős időmérőn

Infostart / MTI

A tavaly világbajnok Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj esőzés miatt jelentős késéssel megrendezett és végig nedves aszfalton zajlott szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 26 éves pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 20. pole pozíciója.

Norris mellől a friss világbajnok Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 20 éves olasz versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajthelyet az új-zélandi Liam Lawson foglalhatja el a Racing Bullsszal.

Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland sztárja, valamint a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője a rajtrács végéről lesz kénytelen indulni, motorelemcserék miatt ugyanis mindkettőjüket hátrasorolták. Hasonló büntetést kapott a mexikói Sergio Pérez (Cadillac) is, míg a monacói Charles Leclerc (Ferrari) 10, a brit George Russell (Mercedes) pedig öt pozícióval hátrébbról kezd majd, mint ahol zárt az időmérő edzésen.

A 71 körös Sao Pauló-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 18 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

2. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

3. sor:

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

Oliver Bearman (brit, Haas)

4. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

5. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

6. sor:

Rafael Camara (brazil, Haas)

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

7. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

8. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

9. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

10. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

11. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Norrisé a pole pozíció az esős időmérőn

forma-1

autóverseny

lando norris

sao paolo

interlagos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Három holttestet találtak a krakkói lövöldöző otthonában
„Őrült ámokfutás”

Három holttestet találtak a krakkói lövöldöző otthonában
Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte szombat esti sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő.
 

Szélsőjobboldali ideológiák megszállottja lehetett a krakkói támadó

Újabb nyugtalanító részletek a krakkói vérengzésről

Menekülő tömeg, sikolyok és lövések – így élte át Krakkó a szombati borzalmat

Hat halott Krakkóban: a rendőrökkel is tűzharcba keveredett a támadó, egy villamost is eltalált

Megszólalt a magyar Külügyminisztérium a krakkói vérengzésről

Forsthoffer Ágnes is osztozik a krakkóiak gyászában

„Magyarország a lengyel nép mellett áll” – üzent Magyar Péter a gyilkos támadás után

Megrázta a krakkói lövöldözés híre a magyar köztársasági elnököt

Halálos lövöldözés rázta meg Krakkó belvárosát

Hiszti, nyafogás, túlérzékenység – Túl könnyen ráöntik a felnőttek a gyerekekre az ítéletet

Hiszti, nyafogás, túlérzékenység – Túl könnyen ráöntik a felnőttek a gyerekekre az ítéletet

A 14–19 éves magyar fiatalok több mint harmada rendszeresen szorongva kezdi a napját az UNICEF Magyarország megbízásából készült kutatás szerint. Az iskolai és családi elvárások mellett a kortárs bántalmazás is megterheli őket, miközben sokan attól tartanak, hogy nem veszik komolyan a problémáikat. Az InfoRádió Szepesi Dominikát, az UNICEF Magyarország munkatársát kérdezte.
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: megszólalt a Külügyminisztérium a lövöldözésről

Tisza-kormány: megszólalt a Külügyminisztérium a lövöldözésről

Szombati videójában Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazánk újra részt vesz a balti államok légtérvédelmében. Több mint egymilliárd forint közpénzt költöttek az Erzsébet-táborok reklámozására az áprilisi választások előtt - ez már Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bejegyzéséből derült ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is

Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is

A következő években 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi beruházásokra a rekordméretű aszálykárok mérséklése érdekében.

BBC
Business Sport Travel Science
British citizen among six killed in Poland shooting as three more bodies found at gunman's home

British citizen among six killed in Poland shooting as three more bodies found at gunman's home

Police in Krakow say the suspect used "military weapons" in the attack, while Poland's interior minister says he is believed to have been inspired by "far-right ideologies".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 7. 22:12
Egyetlen gól döntött, a Puskás Akadémia maradt az élen
2026. november 7. 21:45
Mussolini-pólóval provokált egy Fardi-szukoló Milánóban, Kubatov Gábor is megszólalt
×
×