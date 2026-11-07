Norrisé a pole pozíció az esős időmérőn

A 26 éves pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 20. pole pozíciója.
Norris mellől a friss világbajnok Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 20 éves olasz versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajthelyet az új-zélandi Liam Lawson foglalhatja el a Racing Bullsszal.
Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland sztárja, valamint a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője a rajtrács végéről lesz kénytelen indulni, motorelemcserék miatt ugyanis mindkettőjüket hátrasorolták. Hasonló büntetést kapott a mexikói Sergio Pérez (Cadillac) is, míg a monacói Charles Leclerc (Ferrari) 10, a brit George Russell (Mercedes) pedig öt pozícióval hátrébbról kezd majd, mint ahol zárt az időmérő edzésen.
A 71 körös Sao Pauló-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 18 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
2. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
3. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Oliver Bearman (brit, Haas)
4. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
5. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
6. sor:
Rafael Camara (brazil, Haas)
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
7. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
8. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
9. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
10. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
11. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)